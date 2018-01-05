Юрист о помиловании Лукава: президент имел право

Заслуженный юрист Республики Абхазия доцент АГУ Заур Барциц в интервью радио Sputnik Абхазия о процедуре помилования в Абхазии.

СУХУМ, 6 янв – Sputnik. Помиловав грузинского преступника Георгия Лукава, президент Абхазии Рауль Хаджимба не нарушил закон, сказал в интервью радио Sputnik заслуженный юрист Абхазии Заур Барциц.

"В Конституции и в уголовном законе не написано о комиссии по помилованию ни слова, президент имеет право помиловать", — отметил он.

Юрист добавил, что статья 53 Конституции Абхазии, а также 79 статья Уголовного кодекса дают президенту полномочия на помилование.

Но практика показывает, что при президенте создается комиссия.

"В России во всех субъектах сделали эти комиссии, все просьбы, ходатайства о помиловании исходят от губернаторов, потом эти прошения идут к президенту. У нас существует комиссия по помилованию при президенте, ее возглавляет вице-президент, но комиссия носит консультативный и рекомендательный характер", — подчеркнул юрист.

По правилам комиссия должна располагать заключением генерального прокурора и выводом председателя Верховного суда Абхазии о возможности помилования того или иного человека.

"В этих случаях мы рекомендовали президенту не подвергать помилованию того или иного лица, но президент решал по-другому. То есть работа комиссии по помилованию носит консультативный характер, поэтому сказать, почему не было комиссии в каком-то случае, это очень тяжело", — отметил Барциц.

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В случае решения президентом о помиловании человека, ответственность за это он берет на себя, сказал юрист.

"При помиловании обычно возникает ходатайство от самого осужденного или близкого родственника. В положении о комиссии описывается, куда идет эта жалоба, она идет к президенту, он отправляет ее в комиссию, комиссия собирает заключение из Генпрокуратуры, Верховного суда и проводит специальное заседание", — подчеркнул он.

По словам юриста, срок уже отбытого наказания заключенного не влияет на возможное решение о его помиловании, сказал он.

"В Абхазии есть практика, когда двое имели сроки заключения по девять лет, одного помиловали через два года, второго через полтора, то есть порядок не расписан в законе", — отметил Заур Барциц.

25 декабря 2017 года Георгий Лукава в соответствии с Указом президента Абхазии был освобожден от дальнейшего отбывания наказания и передан грузинской стороне в рамках достигнутых в переговорном процессе соглашений по обмену заключенными. В соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса Абхазии помилование осуществляется президентом страны в отношении индивидуально определенного лица.