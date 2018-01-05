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Ветеран войны: в Январском наступлении был получен боевой опыт

© Фото: Марина Барциц
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (146)
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Январское наступление абхазской армии в Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов было проведено 5 января в 1993 году.

СУХУМ, 5 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Январское наступление было одним из самых тяжелых, но на нем был получен боевой опыт, сказал в интервью радио Sputnik ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Илья Гуния.

"Более того, это наступление связано с большими потерями, с гибелью наших друзей. Когда было понятно, что операция срывается, у нас было очень подавленное настроение", — добавил он.

Но в то же время, январское наступление, которое оказалось провальным, стало одним из наступлений, в котором был получен боевой опыт, сказал Гуния.

"Мы оценили свои ошибки, это одно из провальных наступлений, которое привело нас в итоге к победе, потому что не бывает только побед, бывают и поражения, и гибель. Это все было оправдано ради победы, кто-то перешел речку, кто-то не дошел, кто-то вообще не получил команду перейти. Происходило много вещей, но, считаю, что все, что было в этом наступлении, привело нас к победе", — подчеркнул ветеран.

В Январском наступлении Илья Гуния был в составе экипажа БМП.

"Было понятно, что пехота должна была закрепиться на той стороне реки для того, чтобы техника подтянулась. Интенсивность стрельбы была очень большой, шли потери, мы с ребятами приняли решение идти на прорыв прямо по Гумистинскому мосту. Мы выехали на БМП на мост со стрельбой, но в рации нам стали сообщать, что на той стороне есть ров, который не сможем переехать. Мы развернулись на мосту и вернулись обратно", — рассказал эпизод войны Илья Гуния.

Наступательная операция не увенчалась успехом. "Дальше мы вытаскивали своих раненых и убитых товарищей. Человек, который сидит в БМП, имеет ограниченный доступ к событиям, он только видит то, что перед ним происходит. В тот момент на нижнем мосту на реке Гумиста грузины вели пулеметный огонь, который мы не смогли подавить и перейти через реку", — сказал он.

Несмотря на то, что мнение о том, что Январское наступление станет решающим, оказалось ошибочным, неудача не подорвала боевой дух.

Ирина Папба
© Фото: Марина Барциц
Ветеран о январском наступлении: было не подготовлено, но неизбежно

"Оценивая этот период по истечении 25 лет, я думаю, что вот такие проигранные атаки и привели в итоге нас к победе", — считает Илья Гуния.

Главный врач КБРЦ Валерий Авидзба рассказал, что грузинские военные добивали раненых абхазских солдат.

"Наши ребята должны были подбирать наших раненых и убитых с поля боя. Грузинская сторона сказала, мы вас туда пускать не можем, ребят привезли, они были уже убиты. Они были еще теплые, у некоторых было даже кровотечение", — подчеркнул Авидзба.

Абхазские бойцы предприняли попытку штурма оккупированной войсками Госсовета Грузии столицы Абхазии 5 января 1993 года. Передовые подразделения прорвали линию обороны грузинских войск в районе нижнего моста на реке Гумиста. Ожесточенные боевые действия длились до 19:00, после чего абхазские силы были вынуждены отступить.

В январском наступлении погибли 37 абхазских бойцов, более ста человек получили ранения.

Темы:
"413 дней" (146)



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