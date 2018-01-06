Ушедшие в 2017-м: с кем простилась Абхазия в минувшем году

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Хаджимба прокомментировал решение парламентской комиссии по выдаче Лукава Президент Рауль Хаджимба не принял рекомендацию по временному отстранению руководителя Администрации президента от занимаемой должности до рассмотрения Конституционным судом вопроса о конституционности Указа главы государства по помилованию Георгия Лукава. 1

Освобождение Лукава: помилование и политические последствия Митинги у Парламента Абхазии и у здания Администрации Президента проходили 5 января. Собравшиеся у Народного Собрания люди были возмущены Указом президента республики, согласно которому террорист Георгий Лукава был помилован и передан Грузии 25 декабря 2017 года. 350