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Мраморный клоп

Минсельхоз: готовимся к весенней борьбе с мраморным клопом

© Фото: Flickr/M van Ree
В Абхазии
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Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (45)
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Заместитель министра сельского хозяйства Абхазии Владимир Дауров в интервью радио Sputnik Абхазия подвел итоги работы в 2017 году и рассказал о планах на 2018 год.

СУХУМ, 6 янв – Sputnik. Министерство сельского хозяйства готовится к борьбе с мраморным клопом весной, сказал в интервью радио Sputnik заместитель главы Минсельхоза Абхазии Владимир Дауров.

Объем сельскохозяйственной продукции в 2017 году небольшой в связи известной проблемой, связанной с мраморным клопом, напомнил он.

"Мы готовимся к весне, потому что сегодня мраморный клоп прячется в самые укромные места. Но весной он начнет появляться, государство выделит более десяти миллионов рублей на борьбу с мраморным клопом", — подчеркнул Владимир Дауров.

Помимо этого, Минсельхоз ведет переговоры с международными организациями, которые находятся в Абхазии, чтобы они оказали помощь в борьбе с вредителем.

"Они и в 2017 году оказали достаточно весомую гуманитарную помощь в виде пестицидов, опрыскивателей, специальной одежды и так далее, для нас было бы сложно нести такие финансовые затраты", — заметил он.

Говорить о том, что весной мраморный клоп будет полностью уничтожен, не приходится, сказал заместитель министра.

Клоп коричневый мраморный щитник (Halyomorpha halys)
© Полит.ру
Мраморный клоп уничтожил половину урожая в Гудаутском районе

"Вы знаете, что в Европе и в других странах выделяются колоссальные финансовые средства на борьбу с этим вредителем", — подчеркнул Дауров.

Все усилия будут направлены на то, чтобы сохранить урожай 2018 года, сказал он.

Владимир Дауров отметил, что Минсельхоз прикладывает немало усилий для развития сельского хозяйства.

"Сегодня в селе многое делается, несмотря на то, что мы не все можем охватить. Из бюджета Минсельхоза в 2017 году мы оказали помощь районам республики, а район уже непосредственно заключает определенные договоры с сельхозпроизводителями", — говорит он.

По словам Даурова, Министерство сельского хозяйства Абхазии напрямую оказывало помощь сельхозпроизводителям.

"Мы финансировали посадки многолетних насаждений, однолетних культур", — добавил Дауров.

Сельскохозяйственная продукция из Абхазии востребована на российском рынке, заметил заместитель министра, в том числе и чай, несмотря на то, что он выращивается не в таких больших масштабах, как в былые времена. Абхазская продукция пользуется спросом, потому что она экологически чистая, подчеркнул Владимир Дауров.

Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (45)



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