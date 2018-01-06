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Мактина Джинджолия

Джинджолия: новогодняя акция "Стань Дедом Морозом" прошла успешно

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Руководитель культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала об акциях "Стань Дедом Морозом" и "Щедрый понедельник".

СУХУМ, 6 янв – Sputnik. Новогодняя акция "Стань Дедом Морозом" прошла активно и успешно, сказала в интервью радио Sputnik руководитель культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.

"Перед Новым годом мы провели акцию "Стань Дедом Морозом", это всеми любимая ежегодная акция, ее цель – сделать подарки подопечным фонда "Ашана". Для этого Дедом Морозом и Снегурочкой могли стать все желающие, мы публиковали на своих страницах в интернете о том, какие подарки хотят наши подопечные. Люди, которые видели эту информацию, приносили подарки к нам в офис, или же мы давали им такую возможность сделать подарки, придя к детям домой", — добавила она.

Подарки для подопечных фонда "Ашана", как и ежегодно, присылали не только из Абхазии.

"Подарки для детей присылали не только из Абхазии, но и из России, Турции. Подарки получили 40 детей, это самые маленькие дети, которые верят в Деда Мороза и Снегурочку", — сказала Джинджолия.

В своих письмах к Деду Морозу дети просили различные подарки, среди них очень трогательные, отметила она.

Мактина Джинджолия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Джинджолия о новой акции "Ашана": каждый понедельник зимы будет щедрым

"Кто-то просил попугая, другой собачку, а кто-то теплую зимнюю одежду", — подчеркнула руководитель фонда "Ашана".

Также Мактина Джинджолия рассказала о том, как проходит новая акция "Щедрый понедельник". Цель акции – вовлечь как можно больше людей в помощь тяжело больным подопечным фонда "Ашана".

"Акция стартовала 25 декабря, подобная акция существует в России и в других странах", — сказала руководитель "Ашана".

Она подчеркнула, что в России проходит подобная акция под названием "Щедрый вторник".

"Эта акция очень важна, в ней может принять участие любой желающий или организация", — сказала Мактина Джинджолия.

В первый день проведения акции, 25 декабря, компании, организации и просто все желающие перечислили на счет фонда "Ашана" денежные средства для лечения тяжелобольных детей.

По ее словам, планируется проведение акции "Щедрый понедельник" ежегодно.

Благотворительная акция "Щедрый понедельник" рассчитана только на зимний период. Акция будет проходить каждый понедельник в течение зимы, люди и организации будут передавать друг другу эстафету и помогать фонду "Ашана", отметила Джинджолия.

Темы:
Спасем жизнь вместе (123)



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