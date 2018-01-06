Хаджимба прокомментировал решение парламентской комиссии по выдаче Лукава

Президент Рауль Хаджимба не принял рекомендацию по временному отстранению руководителя Администрации президента от занимаемой должности до рассмотрения Конституционным судом вопроса о конституционности Указа главы государства по помилованию Георгия Лукава.

СУХУМ, 6 янв – Sputnik. Президент Абхазии одобряет предложение депутатского корпуса, касающееся внесения соответствующих изменений в законодательство, предусматривающих ограничение права на помилование лиц, осужденных за совершение особо тяжких преступлений. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Освобождение Лукава: помилование и политические последствия

"Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба, ознакомившись с принятым вчера Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия постановлением о заключении комиссии по расследованию факта помилования осужденного Георгия Лукава, подтверждает готовность рассмотреть предлагаемые депутатами кандидатуры на должность судьи Конституционного суда", — говорится в сообщении.

Глава государства намерен в кратчайшие сроки представить в Народное Собрание предложение об избрании пятого судьи Конституционного суда, чтобы полный состав суда был сформирован и приступил к осуществлению своих функций.

Президент отметил неприемлемость действий ряда оппозиционных сил, которые на протяжении нескольких дней настаивали на создании парламентской комиссии и призывали дождаться итогов ее работы, а после принятия комиссией своего заключения, стали выдвигать другие требования.

Принимая во внимание, что Конституционный суд рассматривает вопросы права, вопросы конституционности того или иного правового акта, а не проверяет фактические обстоятельства применения правовых актов, президент Рауль Хаджимба не принял рекомендацию по временному отстранению руководителя Администрации президента от занимаемой должности до рассмотрения Конституционным судом вопроса о конституционности Указа главы государства.