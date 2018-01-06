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Митинг общественности по вопросу помилования Георгия Лукава у администрации президента

Историк: митинги используют не только в интересах государства

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с передачей преступника Георгия Лукава грузинским властям (17)
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О том, как недостаточная информированность общества может вызывать неправильную трактовку действий властей рассуждает для Sputnik доктор исторических наук Аслан Авидзба.

"На события 3 и 5 января я смотрю как на состояние нашего общества в целом, которое на любые решения власти, или людей, находящихся у власти, смотрит с точки зрения определенных интересов для себя, а не с точки зрения государственных интересов", — сказал историк.

Митинги 3 и 5 января произошли не только потому, что был освобожден Георгий Лукава. Требование об отставке президента на митинге говорит о том, что некоторые люди воспользовались сложившейся ситуацией, считает Авидзба.

"Если это вызвало бы всплеск эмоций, то вопрос не дошел бы до категорического требования отставки президента, а люди потребовали бы объяснить в чем дело. Другой вопрос, почему в народе это вызвало такое возмущение. Это произошло потому, что не было соответствующей информации", — сказал историк.

Главная вина в этом смысле, по мнению историка, падает на людей, которые обязаны информировать свое общество по поводу тех решений, которые принимаются руководством страны.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба
© Sputnik / Илона Хварцкия
Хаджимба прокомментировал решение парламентской комиссии по выдаче Лукава

"Люди не знали что происходит, получился информационный вакуум, который заполнили в интернете, на улицах, в кафе и так далее. Конечно, когда человеку говорят о том, что сидел преступник, враг Абхазии и его выпустили, еще за это взяли деньги, то многие люди верят", — отметил Аслан Авидзба.

Говоря об открытости процесса выдачи Лукава грузинской стороне, историк отметил, что бывают случаи, когда государство не может позволить себе полной открытости.

"Требовать полной открытости сложно, когда решается вопрос о помиловании преступника и врага государства. Могут быть секретные материалы, которые пока невозможно обнародовать, чтобы не помешать тому делу, для осуществления которого происходит процесс помилования. С другой стороны, я согласен с тем, что, возможно, не все можно было говорить пока процесс не был завершен. А после того как процесс завершился, можно было связаться с родными и близкими погибших от рук преступника и объяснить им, что происходит", — заметил он.

Темы:
Ситуация с передачей преступника Георгия Лукава грузинским властям (17)



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