7 января 1993 года: обращение к генсеку ООН о помощи аборигенному народу

Из обращения председателя Верховного Совета Республики Абхазия генеральному секретарю ООН Бутросу Бутросу Гали от 7 января 1993 года: "С начала вооруженной агрессии Грузии против Республики Абхазия наш парламент неоднократно обращался в ООН. Последнее такое обращение к вам лично датировано 15 декабря 1992 года, однако призывы о помощи не только не нашли отклика, но еще более ухудшили то тяжелое положение, в котором оказался абхазский народ.

Начавшийся в 1993-й год провозглашен годом аборигенных народов, и мы надеемся, что мирное сообщество не оставит за бортом современности абхазов и окажет, наконец, этому древнему небольшому народу-аборигену действительную поддержку во имя его спасения от уничтожения.

Единственный возможный выход из создавшегося тяжелого положения – это безусловный выход все оккупационных грузинских войск с территории Абхазии и лишь вслед за этим — ввод миротворческих сил".

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