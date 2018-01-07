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Владислав Ардзинба

7 января 1993 года: обращение к генсеку ООН о помощи аборигенному народу

© Фото: ardzinba.com
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (147)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из обращения председателя Верховного Совета Республики Абхазия генеральному секретарю ООН Бутросу Бутросу Гали от 7 января 1993 года: "С начала вооруженной агрессии Грузии против Республики Абхазия наш парламент неоднократно обращался в ООН. Последнее такое обращение к вам лично датировано 15 декабря 1992 года, однако призывы о помощи не только не нашли отклика, но еще более ухудшили то тяжелое положение, в котором оказался абхазский народ.

Начавшийся в 1993-й год провозглашен годом аборигенных народов, и мы надеемся, что мирное сообщество не оставит за бортом современности абхазов и окажет, наконец, этому древнему небольшому народу-аборигену действительную поддержку во имя его спасения от уничтожения.

Единственный возможный выход из создавшегося тяжелого положения – это безусловный выход все оккупационных грузинских войск с территории Абхазии и лишь вслед за этим — ввод миротворческих сил".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (147)



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