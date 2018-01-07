Худрук об игре студентов Щуки: абхазский колорит в венецианской комедии

В 2014 году при содействии Министерства культуры России и Министерства культуры Абхазии в Театральном институте имени Бориса Щукина была набрана первая абхазская студия. Художественным руководителем студии стала Елена Одинцова.

СУХУМ, 7 янв – Sputnik, Амра Амичба. Третья дипломная работа курса абхазских студентов спектакль "Кьоджинские перепалки" Гольдони стала "комедией с абхазским акцентом" и с абхазским колоритом, отметила в интервью радио Sputnik художественный руководитель студии Елена Одинцова.

"Режиссер этого спектакля Александр Коручеков использовал национальные особенности, там есть слова и на абхазском языке в самые эмоциональные моменты и танец полуабхазский, полуитальянский завершает спектакль. Сделано это достаточно тонко, с юмором, мне кажется, очень уместно, — заметила она.

По оценке Одинцовой, спектакль о любви получился чрезвычайно праздничный, жизнерадостный.

"Студенты создают образы непосредственных наивных людей, которые что думают, то и говорят и выражают свои эмоции. Характеры все яркие и сложно даже кого-то выделить, потому что каждый из них по-своему интересен, самобытен. Очень забавно существует Инал Инапха — он играет болтуна, который плохо выговаривает слова: забавно все время следить за тем, что же он хочет сказать. Инал и все остальные пока находятся в процессе работы над образами, потому что спектакль делался очень быстро".

Как отметила художественный руководитель студии, каждый из актеров внес что-то свое в исполняемые роли.

© Sputnik Лев Рыжков Спектакль "Кьоджинские перепалки" в исполнении студентов Щукинского училища

"Именно характерных для этого студента любопытных проявлений, который другой не придумал бы, — подчеркнула Елена Одинцова. — Главное качество, которое нужно артисту есть в студентах — когда выходят к зрителям выдают максимум, заряжается азартом. И этот момент меня в студентах поражает и удивляет каждый раз — они "раз" и включаются и играют, и зажигаются как огоньки на елке. Если на репетициях они бывают достаточно медлительные, долго раскачиваются, оттягивают момент включения, то на спектакле это происходит мгновенно. Тем не менее, они еще студенты, учатся и выдают не максимум того, на что способны, они могут больше, я уверена".

По словам Одинцовой, спектакль будет играться еще полгода и высказала надежду, что до выпуска студентов из Театрального института имени Бориса Щукина его покажут в Русском театре имени Фазиля Искандера.

© Sputnik Лев Рыжков Спектакль "Кьоджинские перепалки" в исполнении студентов Щукинского училища

"Я надеюсь, что и Абхазия увидит это спектакль. Это уже зависит от Ираклия Хинтба, который очень хотел иметь этот спектакль в своем репертуаре", — сказала художественный руководитель студии Елена Одинцова.

В 2014 году при содействии Министерства культуры России и Министерства культуры Абхазии в Театральном институте имени Бориса Щукина была набрана первая абхазская студия.