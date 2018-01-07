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Корабль в Черном море.

Эколог: одновременно 14 судов могут добывать рыбу у побережья Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В абхазской акватории черноморского бассейна вылов хамсы по постановлению Кабинета министров начался 12 декабря, а на 7 января, по информации Госкомитета по экологии и охране природы, выловлено всего пять тысяч тонн.

СУХУМ, 7 янв – Sputnik, Амра Амичба. Одновременно только 14 судов могут заниматься ловом рыбы, а другие суда предназначены только для транспортировки выловленной рыбы на заводы. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава, комментируя возникшее в социальных сетях возмущение по поводу количества рыболовецких судов и их близости к берегу в акватории гагрского района.

Рыболовецкие суда в гагрской акватории
© Facebook/Кристина Степанова
Рыболовецкие суда в гагрской акватории

По его словам, решением Кабинета министров всего в акватории черноморского бассейна побережья Абхазии могут находится 34 суда, при этом право добычи рыбы имеют только 14 судов.

"Ловцов, которые так нервируют местных жителей, должно быть 14, а остальное количество – это те, кто увозит лов, занимаются транспортировкой", — уточнил Читанава.

Сейнер
© Sputnik / Томас Тхайцук
Промысел хамсы начался в Абхазии

Отвечая на вопрос о промысле в гагрской акватории, фотографии и видео которой обсуждаются пользователями социальных сетях, главный эколог отметил, что добыча хамсы ежегодно там проходила и проходит сейчас.

"И этот год ничем не отличается от предыдущих. И тем не менее, возмущение жителей гагрского района понятно тем, что на территории их акватории лов рыбы, как и везде разрешен, но бывает нарушения со стороны рыболовецких судов пятидесятиметровой зоны. Насколько близко они подходят? Держим связь с российскими пограничниками, они определяют. Я не могу сказать, что нарушений нет, мы будем принимать меры. Другое дело, что меры, которые мы можем предпринять, не столь адекватные их нарушениям. Потому мы ежегодно обращаемся в Кабминет министров по поводу повышения норм наказания", — подчеркнул председатель Госкомитета по экологии и охране природы.

Савелий Читанава объяснил, что определяя общий допустимый улов (ОДУ) хамсы, Госкомитет по экологии опирается на данные института АзНИИРХ – Азово-Черноморского научно-исследовательского института сырьевой базы рыбного хозяйства.

"В этом году этот улов определен цифрой 20 тысяч тонн. Но как показали первые дни промысла – промысел не может быть благонадежен, благоприятен в том плане, что по анализу предыдущих путин, в этом  году показатель улова рыбы хамсы средний и даже ниже среднего, — сказал Читанава. – Хотя по постановлению Кабинета министров путина открыта с 12 декабря, но ввиду того что погода теплая и морская вода плюс 12-14 градусов, рыба не собирается в косяк, чтобы промысел пошел полным ходом. Рыба рассеянная, и потому промысел идет крайне плохо".

Хамса.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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По сообщению председателя Госкомитета по экологии, в 2016 году была провальная путина —  из общего допустимого улова в 40 тысяч тонн выловлено было только 11 тысяч. При этом Читанава отметил, что понижать объемы промысла не заинтересован никто.

"У каждого капитана судна есть промысловый журнал, куда он обязан все записывать. Закинули сеть, выловили и эту рыбу указывают. Однозначно могу сказать вам, что информация, которую мы получаем от капитана, контролируется теми структурами, которые на заводе, так как капитаны якобы заинтересованы в завышении цифры выловленной рыбы. Но при этом, если они завысили, владельцы заводов заинтересованы в том, чтобы эту цифру промониторить. Ловцы могут завысить цифру, потому что получают деньги за каждую тонну, а владельцы заводов не будут платит за несуществующий товар. И там происходит контроль друг друга. Мы получаем информацию одновременно от капитанов и от заводов. Так что здесь, если заявляют одну сумму, одни объемы, не думаю, что будет выходить за нормы того, что есть на самом деле", — отметил Савелий Читанава. 

В абхазской акватории черноморского бассейна вылов хамсы по постановлению Кабинета министров начался 12 декабря, а на 7 января, по информации Госкомитета по экологии и охране природы, выловлено всего пять тысяч тонн.

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