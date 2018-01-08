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Заявление, кофе и драма: кадры одного дня министра Лаврова в Абхазии

Тринадцать друзей Абхазии: кто из знаменитостей посетил Апсны в 2017 году

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Политики, музыканты, артисты и просто красавица стали важными гостями Абхазии в 2017 году. Кто именно посетил республику и зачем, можете узнать из инфографики информационного агентства Sputnik Абхазия.

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