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Беслан Аджинджал.

Тренер Сборной Абхазии назвал фаворитов ConIFA-2018

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Жеребьевка команд-участниц Чемпионата мира по футболу ConIFA-2018, который пройдет 31 мая 2018 года в Лондоне, состоялась в Северном Кипре в субботу 6 января.

СУХУМ, 8 янв – Sputnik, Амра Амичба. Среди фаворитов чемпионата мира по футболу под эгидой ConIFA-2018 — сборные Падании, Северного Кипра и Пенджаба. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik Абхазия главный тренер национальной сборной Абхазии по футболу Беслан Аджинджал, комментируя итоги жеребьевки ConIFA-2018.

Матч в финале между сборными Абхазии и Пенджаба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Вы помните, Пенджаб играл с нами в финале Чемпионата мира ConIFA в 2016 году. Это очень хорошая команда и только чудом мы смогли в тот день их обыграть. Команд интересных на чемпионате очень много", — отметил он.

По итогам жеребьевки Сборная Абхазии на чемпионате мира будет играть в одной группе с командами из Северного Кипра, Тибета и Сборной Фельвидека (венгров, живущих в Словакии).

"Мы попали в очень серьезную группу. Мы играли с ними, поэтому приблизительно знаем их уровень, очень хорошие команды. На последнем чемпионате Европы Северный Кипр играл в финале, — напомнил он. — Со Сборной Фельвидека мы играли в группе и играли со счетом 2:2, что говорит об их силе, очень организованная команда. О команде Тибета, к сожалению, ничего сказать не могу, потому что никакой информации по этой команде нет. Пытаемся находить информацию в интернете. А когда был чемпионат мира в Абхазии, мы всех наших соперников, которые приехали, смотрели, когда играли с другими командами. Приблизительно знали их сильные и слабые стороны".

Говорить о шансах Сборной Абхазии на чемпионате мира по футболу ConIFA-2018 Беслан Аджинджал не стал, отметив, что все покажет игра.

"Только сам турнир покажет, насколько хороша была группа для Сборной", — сказал он.

По словам тренера национальной сборной, подготовительные сборы абхазских футболистов пока не начались.

"Мы ждали жеребьевки. Пока рано. Но я читал, что Сборная Западной Армении проводит сборы. Я так думаю, ознакомительный сбор, так как очень много футболистов армянского происхождения играют по всему миру. Тренер пытается собрать их по всему миру, понять их сильные стороны. У нас, наверное, все-таки попроще, потому что основной костяк сборной нашей состоит из игроков, которые живут здесь и играют в Чемпионате Абхазии", — заметил Аджинджал.

Пресс-конференция по итогам Чемпионата Абхазии по футболу
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Он рассказала, что какой-либо договоренности о возможном участии абхазских футболистов из-за границы пока нет.

"Будем общаться, узнавать. У них же тоже есть какие-то турниры, свои планы. Но я абсолютно уверен, что для каждого абхазского футболиста большая честь и гордость выступать под флагом своей страны. Поэтому здесь проблем особых не будет. Даже не сомневаюсь, что хотят играть за Сборную Абхазии", — подчеркнул Беслан Аджинджал.

Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA стартует в Лондоне 31 мая 2018 года.

В первой группе выступят команды: Барава, Каскадия, Элан Ванин, Тамил Еелам. Во второй —Сборная Абхазии, Северного Кипра, Тибета и Сборная Фельвидека (венгров, живущих в Словакии). В третьей группе – Падания, Кирибати, Матабелеленд, Сикейский край. А в четвертой группе сборные Пенджаба, Западной Армении, Кабилии и Корейцы в Японии.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедших в состав FIFA, и насчитывает около 30 команд.

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