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Владислав Ардзинба с бойцами Гумистинского фронта

8 января 1993 года: Владислав Ардзинба стал главкомом ВС Абхазии

© Фото: ardzinba
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (148)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

"8 января 1993 года главнокомандующим Вооруженными силами Республики Абхазия стал Владислав Ардзинба – этого требовала сложная военная действительность. Тем более наши вооруженные силы уже обладали военно-морским флотом (небольшие юркие катера), боевой авиацией (самолеты, вертолеты, дельтапланы), бронетехникой, артиллерией, ПВО, службой связи и многим другим, о чем нельзя было мечтать раньше. Конечно, тогда еще было много трофейной техники. Следует отметить, что в Вооруженных силах Абхазии не принято было создавать воинские формирования по национальному признаку, если не считать армянского батальона имени маршала Баграмяна".

Из книги Олега Бгажба и Станислава Лакоба "История Абхазии с древнейших времен до наших дней".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (148)



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