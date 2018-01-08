8 января 1993 года: Владислав Ардзинба стал главкомом ВС Абхазии

"8 января 1993 года главнокомандующим Вооруженными силами Республики Абхазия стал Владислав Ардзинба – этого требовала сложная военная действительность. Тем более наши вооруженные силы уже обладали военно-морским флотом (небольшие юркие катера), боевой авиацией (самолеты, вертолеты, дельтапланы), бронетехникой, артиллерией, ПВО, службой связи и многим другим, о чем нельзя было мечтать раньше. Конечно, тогда еще было много трофейной техники. Следует отметить, что в Вооруженных силах Абхазии не принято было создавать воинские формирования по национальному признаку, если не считать армянского батальона имени маршала Баграмяна".

Из книги Олега Бгажба и Станислава Лакоба "История Абхазии с древнейших времен до наших дней".

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