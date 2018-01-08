Историк кино: Абхазии нужны национальные кинорежиссеры

Снимать кино в Абхазии начали с 1911 года, когда, по информации историка кино Риты Пация, французская фирма "Братья Пате" приступила к съемкам фильма о праздновании 50-летия проживания эстонцев в республике.

СУХУМ, 8 янв – Sputnik, Амра Амичба. Нужны национальные кинорежиссеры, которые чувствуют язык, знают и живут в реальной Абхазии. Такое мнение высказала историк кино Рита Пация в интервью радио Sputnik Абхазия.

Пация отметила, что нужно поддерживать молодых начинающих режиссеров и создавать им условия для воплощения творческих идей.

"Сам факт появления молодых режиссеров — замечательный. Но честно говоря, не знаю, что они будут делать при отсутствии техники, прочего персонала, ведь, чтобы снять кино, нужен не только режиссер. Им надо дать возможность снимать, их надо поддержать. Обязательно, это самое главное условие. С этим везде сложно, не только в Абхазии. Но нужно что-то делать. Просто закончив чью-то мастерскую, не стать кинорежиссером. Только возможность снимать и самому находиться в производственном процессе — единственное условие для рождения и становления кинематографиста", — подчеркнула историк кино.

Рита Пация рассказала о юбилейных датах кино в 2018 году, по которым будут проведены памятные мероприятия в течение года, чтобы напомнить о выдающихся личностях и событиях.

"Среди них я назвала бы главнейшую дату — 120-летие первого профессионального абхазского кинематографиста Виктора Патеи-ипа. Возможно, и на государственном уровне следовало бы отметить юбилейную дату. Человек, который очень много сделал в Абхазии и вообще в советском кино, — отметила она. — Интересно 65-летие Даура Зантария, потому что он не только писатель, но и киносценарист. 115 лет исполняется режиссеру Людмиле Снежинской — автору фильма "Ткварчели".

60 лет со дня смерти Валентина Туркина – человека, которому мы обязаны, тем, что он автор сценария первого абхазского художественного фильма, вышедшего в 1931 году "Ткварчели".

Историк кино рассказала, что в наступившем году планирует рассказать о малоизвестных страницах из биографии Дмитрия Гулиа, Михаила Лакербай, Самсона Чанба, об их деятельности в области кино, о которой мало известно общественности.

Среди фильмов, снятых в Абхазии и об Абхазии, юбилеи которых приходятся на 2018 год, Пация назвала "В гостях у старейшин" советского режиссера Александра Гельденштерна, "Поедем в Сухум", и ряд фильмов, посвященных долголетию, — "Тайна долголетия", "Дни нашей жизни". Юбилей у фильма "В ночь на новолуние", "Бархатный сезон", "Сокровища потонувшего города" по сценарию Лакербай, фильма "Пицунда" и так далее.