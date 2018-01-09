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9 января 1993 года: попытка выбить противника из села Пакуашь

© Фото: предоставлено Музеем Боевой Славы
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (149)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из книги ветерана Отечественной войны народа Абхазии, кавалера ордена Леона Батала Джапуа "Фронт Восходящего солнца": после провала декабрьского наступления грузинские войска, не имея свободных резервов, которые были отвлечены начавшимся 5 января 1993 года наступлением Гумистинского фронта, были вынуждены вернуться к тактике нанесения отдельных изолированных ударов на Восточном фронте.

Вместе с тем, говорится в книге, артобстрелы и бомбежки абхазских сел и города Ткуарчал приобрели методичный характер. В этот период подобным же методом, c целью восстановления утраченных в конце декабря позиций, действовали и войска Восточного фронта. Так, силами третьего полка 9 и 13 января были атакованы высоты на южной оокраине села Пакуашь, занятые противником.

"Первый штурм закончился неудачей. В результате повторного штурма 13 января был достигнут полный успех. Противник, потеряв один танк Т-55, один БМП-1 сожженными, 12 человек убитыми и несколько человек ранеными, отступил на значительное расстояние. Наши потери в обеих операциях составили: шестеро убитых, 3 раненых, 2 пропавших без вести", — вспоминал Джапуа.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (149)



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