9 января 1993 года: попытка выбить противника из села Пакуашь

Из книги ветерана Отечественной войны народа Абхазии, кавалера ордена Леона Батала Джапуа "Фронт Восходящего солнца": после провала декабрьского наступления грузинские войска, не имея свободных резервов, которые были отвлечены начавшимся 5 января 1993 года наступлением Гумистинского фронта, были вынуждены вернуться к тактике нанесения отдельных изолированных ударов на Восточном фронте.

Вместе с тем, говорится в книге, артобстрелы и бомбежки абхазских сел и города Ткуарчал приобрели методичный характер. В этот период подобным же методом, c целью восстановления утраченных в конце декабря позиций, действовали и войска Восточного фронта. Так, силами третьего полка 9 и 13 января были атакованы высоты на южной оокраине села Пакуашь, занятые противником.

"Первый штурм закончился неудачей. В результате повторного штурма 13 января был достигнут полный успех. Противник, потеряв один танк Т-55, один БМП-1 сожженными, 12 человек убитыми и несколько человек ранеными, отступил на значительное расстояние. Наши потери в обеих операциях составили: шестеро убитых, 3 раненых, 2 пропавших без вести", — вспоминал Джапуа.

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