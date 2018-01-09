Юбилеи года: какие даты отметит Абхазия в 2018 году

В наступившем году в Абхазии много юбилеев, среди которых 25 лет Победе в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, 10 лет признания независимости республики, 125 лет со дня рождения Нестора Лакоба, а также другие значимые даты.
В среду 10 января территория Абхазии будет находиться под влиянием северо-западного антициклона с холодными массами воздуха, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Заведующая терапевтическим отделением Республиканской больницы Анжела Арчелия рассказала в интервью Sputnik о том, насколько распространен грипп в этом году.
Сотрудники ФСБ на российском берегу задержали нарушителя границы, переплывшего реку Псоу. Возбуждено уголовное дело.
Южная Осетия открывает таможенный пункт на границе с Грузией в месте упрощенного пересечения границы "Раздахан".
Многие аналитики связывают повышение мировых цен на нефть с беспорядками в Иране, однако азербайджанские эксперты уверены: дело не только в этом.
Грабитель воспользовался специальными техническими средствами и поздним вечером влез в окно отделения почты в Ереване, но довершить начатое не смог.
Актер Мурат Ахманов, исполняющий роль Нурсултана Назарбаева в фильме "Путь Лидера. В эпицентре мира" за 50 съемочных дней примерил около 50 комплектов грима.
В горах Джалал-Абада нашли останки погибшего Курсантбека Суйунбаева, три месяца считавшегося без вести пропавшим.
В польском Освенциме продолжается суд над международной группой молодых людей, в марте 2017 года проведших перформанс у ворот бывшего концлагеря.
Полиция безопасности Латвии призвала сотрудников библиотек быть бдительными в отношении читателей, интересующихся исламом.
Французские военные присоединятся к батальону НАТО в Литве – в середине января в республику прибудут более 250 военнослужащих, танки и БМП.
В Кишиневе проходят новые обыски: в рамках дела о крупном мошенничестве в Национальном агентстве продовольственной безопасности (НАПБ) задержаны три человека.
Желающие отправиться на работу в Россию устроили беспорядки у здания представительства МВД РФ по миграционным вопросам в Душанбе.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал предпринимателей инвестировать средства, находящиеся за рубежом, в экономику страны.
В австралийском городе Дарвин уволили работника кафе, которому не понравилось, что начальница-эстонка и другие сотрудники говорят между собой по-эстонски.
Южная Осетия открывает таможенный пункт на границе с Грузией в месте упрощенного пересечения границы "Раздахан".
Многие аналитики связывают повышение мировых цен на нефть с беспорядками в Иране, однако азербайджанские эксперты уверены: дело не только в этом.
Грабитель воспользовался специальными техническими средствами и поздним вечером влез в окно отделения почты в Ереване, но довершить начатое не смог.