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Покажите справку: правила провоза животных через границу

© Sputnik. Александр Гальперин
В Абхазии
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Темы:
Ok, Sputnik! (67)
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В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Марина Бешагина спрашивает: Какие существуют правила перевозки животных через границу?

Амра Амичба, Sputnik Абхазия: Как рассказал начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа для транспортировки и перевозки через границу животных владельцы должны оформить ветеринарное свидетельство.

"Есть общая установленная Форма №1 – ветеринарное свидетельство для всех видов животных. Для ее получения владельцу животного нужно обращаться в ближайшую ветеринарную районную или городскую службу или в центральный орган — в Государственную ветеринарную службу", — объяснил Джопуа.

Выданное ветеринарное свидетельство действует в течение пяти суток. По словам главного ветеринара, за это время животное должно быть вывезено с территории Абхазии.

"Для въезда тоже надо получить аналогичное свидетельство в Государственной ветеринарной службе уже в стране пребывания", — уточнил Роман Джопуа.

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© Sputnik Владимир Бегунов
Абхазский вояж "шотландца" Патрика

Как отметил начальник Государственной ветеринарной службы, ветеринарное свидетельство выдается при наличии паспорта животного, где указаны все проведенные прививки.

"Для каждого вида животного есть необходимые прививки. Например, в отношении собак, это прежде всего против бешенства, чумы, инфекционного гепатита, аденовирусной инфекции, лептоспироза собак (инфекционная желтуха), парагриппа собак, На кошку то же самое. Есть четыре заболевания, против которых должны быть прививки. Основное место занимает бешенство, еще есть ряд заболеваний, считающихся особо опасными для кошек, это калицивирусная инфекция кошек, в народе так называемая "кошачья чума", — сказал Роман Джопуа. — Например, требования по попугаям немного упрощены. Птица может не иметь паспорта, достаточно получить свидетельство для перевозки. Однако там тоже необходимо указать прививку против ньюкаслской болезни – есть такая болезнь птиц. При вывозе лошади должна быть организована и проведена даже дезинфекция – это профилактическое купание лошади определенным дезинфектантом. Потом должен быть составлен акт о проведении этой дезинфекции. Также транспорт должен быть продезинфицирован, на котором перевозится лошадь".

По словам Романа Джопуа, справка предъявляется ветеринарному специалисту на границе, как и во всех странах.

Ok, Sputnik

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.

Темы:
Ok, Sputnik! (67)



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