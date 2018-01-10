17:16 10 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Архивное фото Сабины Пкин

Певица из Абхазии победила на олимпиаде "Таланты Евразии – 2018"

© Фото: Facebook/Sabrina Pkin
В Абхазии
Получить короткую ссылку
70160

II Международная олимпиада искусств "Таланты Евразии – 2018" прошла в Нальчике с 5 по 8 января.

СУХУМ, 10 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Певица из Абхазии Сабрина Пкин завоевала первое место во II Международной олимпиаде искусств "Таланты Евразии – 2018" в Нальчике, сказал в интервью Sputnik член жюри фестиваля, директор Республиканского центра народного творчества, заслуженный работник культуры Абхазии Нури Кварчия.

"Сабрина Пкин не раз участвовала в различных вокальных конкурсах республики и становилась победительницей. В этом году она представляла Абхазию на олимпиаде искусств в Нальчике, она стала лучшей в номинации "Эстрадная песня", ей вручили золотую медаль", — добавил он.

Помимо этого, сам Нури Кварчия был отмечен наградой за помощь в организации II Международной олимпиады искусств "Таланты Евразии – 2018".

Участники исполняли по одной песне, Сабрина пела песню на английском языке. Исполнение было на очень высоком уровне, подчеркнул Нури Кварчия.

"В первой олимпиаде искусств Абхазия не принимала участие, участие республики в этом фестивале станет традиционным", — заметил Кварчия.

С 5 по 8 января в Нальчике прошла II Международная олимпиада искусств "Таланты Евразии – 2018", в которой приняли участие представители из Азии и Ближнего Востока, Абхазии, Армении и Южной Осетии, а также Адыгеи, РСО-Алании, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области, Москвы.

Олимпиада проводится с целью консолидации молодежи, формирования интереса к традиционным культурным и нравственным ценностям, сохранения самобытности народов России и стран Евразийского континента, развития межкультурного диалога. В фестивале приняли участие хореографические коллективы, вокальные исполнители, оркестры народных инструментов, отдельные исполнители, молодые поэты.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Улицы Шымкента
    Пройдусь по Назарбаева

    Главную улицу Шымкента хотят переименовать в проспект Назарбаева – ранее в честь президента уже переименовали улицу Фурманова в Алматы.

  • Сувенирная монета с логотипами криптовалюты биткоин с сомовыми купюрами. Архивное фото
    Провальный обмен

    Корреспондент Sputnik Кыргызстан побеседовала с кыргызстанцами, которые в свое время не поверили в заморский биткоин и продали его практически за бесценок.

  • Центр занятости населения
    Работой обеспечены

    Количество безработных в Беларуси за год снизилось практически в полтора раза, свидетельствуют данные Министерства труда и социальной защиты республики.

  • Шенгенская виза в паспорте
    Пускать не велено!

    Экс-глава МВД Латвии предложила радикальный метод борьбы со въездом нежелательных лиц - запретить им посещать все страны Шенгенской зоны.

  • Зимний Вильнюс, гололед
    Приграничное сотрудничество

    В Вильнюсе стартовал прием заявок на участие в программе приграничного сотрудничества между Литвой и Россией.

  • Поля, архивное фото
    Не сбылось

    Каковы показатели молдавской экономики после подписания Соглашения с Евросоюзом: оправдались ли надежды республики на рост экспорта в ЕС?

  • Молоток судьи, архивное фото
    Допризывался

    Гражданин Таджикистана, приехавший в Подмосковье на заработки, предстанет перед судом за призывы в интернете к террористической деятельности.

  • Дмитрий Попов
    Между нами тает лед

    Визит президента Узбекистана в Таджикистан неоднократно откладывался, подготовка к нему идет непросто, но движение вперед есть, рассказал эксперт.

  • Агитаторы
    Усильте агитацию!

    Расходы Таллинна на госпропаганду выросли в 13 раз: более трех миллионов евро налогоплательщиков потратят на "предупреждение вредящей Эстонии информации".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева
Спортсменки и просто красавицы: кто запомнился в 2017 году
В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег
В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег
Китайский гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

Соцсети

Sputnikabkhazia