Певица из Абхазии победила на олимпиаде "Таланты Евразии – 2018"

II Международная олимпиада искусств "Таланты Евразии – 2018" прошла в Нальчике с 5 по 8 января.

СУХУМ, 10 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Певица из Абхазии Сабрина Пкин завоевала первое место во II Международной олимпиаде искусств "Таланты Евразии – 2018" в Нальчике, сказал в интервью Sputnik член жюри фестиваля, директор Республиканского центра народного творчества, заслуженный работник культуры Абхазии Нури Кварчия.

"Сабрина Пкин не раз участвовала в различных вокальных конкурсах республики и становилась победительницей. В этом году она представляла Абхазию на олимпиаде искусств в Нальчике, она стала лучшей в номинации "Эстрадная песня", ей вручили золотую медаль", — добавил он.

Помимо этого, сам Нури Кварчия был отмечен наградой за помощь в организации II Международной олимпиады искусств "Таланты Евразии – 2018".

Участники исполняли по одной песне, Сабрина пела песню на английском языке. Исполнение было на очень высоком уровне, подчеркнул Нури Кварчия.

"В первой олимпиаде искусств Абхазия не принимала участие, участие республики в этом фестивале станет традиционным", — заметил Кварчия.

С 5 по 8 января в Нальчике прошла II Международная олимпиада искусств "Таланты Евразии – 2018", в которой приняли участие представители из Азии и Ближнего Востока, Абхазии, Армении и Южной Осетии, а также Адыгеи, РСО-Алании, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области, Москвы.

Олимпиада проводится с целью консолидации молодежи, формирования интереса к традиционным культурным и нравственным ценностям, сохранения самобытности народов России и стран Евразийского континента, развития межкультурного диалога. В фестивале приняли участие хореографические коллективы, вокальные исполнители, оркестры народных инструментов, отдельные исполнители, молодые поэты.