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Режиссер Вячеслав Аблотия

Аблотия: фильм "В ночь на новолуние" рассказывает об укладе жизни абхазов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Кинокартина "В ночь на новолуние", снятая "Мосфильмом" по мотивам произведения Шалоди Аджинджала, вышла на советские экраны 40 лет назад.

СУХУМ, 10 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Фильм "В ночь на новолуние" рассказывает не только о революции, но и об укладе жизни абхазов, сказал в интервью радио Sputnik актер, художественный директор киностудии "Абхазфильм" Вячеслав Аблотия.

"Я тогда работал в театре, роль, которую я исполнил, должен был играть Анзор Мукба, но он находился в командировке, и было предложено сыграть мне. Исполнял я роль Шахана, друга главного персонажа Алхаса", — отметил Аблотия.

Аблотия отметил, что в картине по повести Шалоди Аджинджала снимались корифеи актерского искусства как Азиз Агрба и Шарах Пачалия.

"Были еще два актера с Северного Кавказа. Главную роль исполнял чеченский актер Дагун Омаев", — добавил Вячеслав Аблотия.

Актер вспомнил и хронологию событий в картине. Главный герой Алхас возвращается в родное село после окончания войны за установление советской власти в России. Адица, дочь князя, влюбляется в Алхаса, но ее отец хотел бы выдать дочь за князя Сафарбея.

Князь же не принял новой власти и взялся за оружие. Бандиты убивают Алхаса и Наташу Кораблеву, связную Красной Армии. Адица усыновляет сына убитой Наташи и сама становится учительницей.

"Открывшейся в селе после установления советской власти школе присвоили имя Алхаса. В фильме очень хорошо показано, как крестьян и дворян сталкивают между собой. Главную женскую роль играла Медея Ченгелия. В картине есть эпизод, когда убивают главного героя Алхаса, а его дело продолжает его друг Шахан, которого играл я", — подчеркнул Аблотия.

Он добавил, что при съемках картины была большая массовка, были задействованы люди, приехавшие из различных сел республики.

По оценке актера, картина стала успешной, и зрители ее хорошо приняли. Съемки картины "В ночь на новолуние" проходили около трех месяцев, снимался фильм в селе Арасадзыхь.




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