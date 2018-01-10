Аблотия: фильм "В ночь на новолуние" рассказывает об укладе жизни абхазов

Кинокартина "В ночь на новолуние", снятая "Мосфильмом" по мотивам произведения Шалоди Аджинджала, вышла на советские экраны 40 лет назад.

СУХУМ, 10 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Фильм "В ночь на новолуние" рассказывает не только о революции, но и об укладе жизни абхазов, сказал в интервью радио Sputnik актер, художественный директор киностудии "Абхазфильм" Вячеслав Аблотия.

"Я тогда работал в театре, роль, которую я исполнил, должен был играть Анзор Мукба, но он находился в командировке, и было предложено сыграть мне. Исполнял я роль Шахана, друга главного персонажа Алхаса", — отметил Аблотия.

Аблотия отметил, что в картине по повести Шалоди Аджинджала снимались корифеи актерского искусства как Азиз Агрба и Шарах Пачалия.

"Были еще два актера с Северного Кавказа. Главную роль исполнял чеченский актер Дагун Омаев", — добавил Вячеслав Аблотия.

Актер вспомнил и хронологию событий в картине. Главный герой Алхас возвращается в родное село после окончания войны за установление советской власти в России. Адица, дочь князя, влюбляется в Алхаса, но ее отец хотел бы выдать дочь за князя Сафарбея.

Князь же не принял новой власти и взялся за оружие. Бандиты убивают Алхаса и Наташу Кораблеву, связную Красной Армии. Адица усыновляет сына убитой Наташи и сама становится учительницей.

"Открывшейся в селе после установления советской власти школе присвоили имя Алхаса. В фильме очень хорошо показано, как крестьян и дворян сталкивают между собой. Главную женскую роль играла Медея Ченгелия. В картине есть эпизод, когда убивают главного героя Алхаса, а его дело продолжает его друг Шахан, которого играл я", — подчеркнул Аблотия.

Он добавил, что при съемках картины была большая массовка, были задействованы люди, приехавшие из различных сел республики.

По оценке актера, картина стала успешной, и зрители ее хорошо приняли. Съемки картины "В ночь на новолуние" проходили около трех месяцев, снимался фильм в селе Арасадзыхь.