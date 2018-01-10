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Работа МЧС Абхазии

МЧС Абхазии: в 2017 году спасли 20 человек, пропавших в горах

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал о работе, проведенной ведомством в 2017 году.

СУХУМ, 10 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. В 2017 году в Абхазии было около 4 500 выездов на различные происшествия, сказал в интервью радио Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

Если сравнивать с предыдущим годом, в 2016 выездов на чрезвычайные происшествия было 4649.

"Это происшествия связаны с пожарами, дорожными авариями, пропажей людей в горах, происшествиями на море. В одних пожарах в 2017 году погибли семь человек, пожары также нанесли большие имущественные потери гражданам, сумма составляет до 80 миллионов рублей", — добавил он.

Из-за несчастных случаев на море в минувшем году погибли одиннадцать человек, рассказал глава МЧС.

"Мы нашли 20 человек, которые заблудились и потерялись в горах, нам удалось их спасти. Согласно общей статистике, в 2017 году было спасено до ста человек, попавших в различные чрезвычайные ситуации", — подчеркнул Лев Квициния.

МЧС Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В 2017 году в Абхазию приезжали специалисты для проведения инструктажа для абхазских спасателей, заметил он.

"В нашей работе всегда нужно совершенствовать свои профессиональные навыки. В этом направлении была проведена большая работа в ушедшем году. Также мы провели много встреч с нашими российскими коллегами, я ездил 12 раз в Москву в прошлом году. На таких встречах обсуждается много вопросов, 23 декабря мы провели в Москве очередную встречу, в которой участвовали более 50 стран мира", — подчеркнул Квициния.

В числе других встреч с коллегами из различных стран Лев Квициния выделил контакты с МЧС Узбекистана.

"В Абхазию на работу приезжает большое количество людей из Узбекистана. Мы говорили с главой МЧС этой республики, договорились о том, что он приедет в нашу республику для налаживания деловых связей. Бывают чрезвычайные происшествия с гражданами Узбекистана, с главой МЧС будем прорабатывать пути сотрудничества", — сказал Лев Квициния.

Также состоялись переговоры с югоосетинскими коллегами.

"Мы часто встречаемся с ними, в 2017 году они были в Абхазии два раза, делились опытом спасательной работы на воде, у нас есть много направлений для совместной работы", — подчеркнул глава МЧС Абхазии.

По словам Льва Квициния, сегодня в учебных заведениях Российской Федерации получают образование спасатели 37 граждан Абхазии. Уже окончили учебу и вернулись в республику 24 специалиста, они работают спасателями в МЧС Абхазии.




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