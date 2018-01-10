Абхазский номер у Эйфелевой башни: как сухумчанин по Европе колесил

В новогодние праздники в социальных сетях появились фото внедорожника с абхазскими госномерами на фоне Эйфелевой башни в Париже. В подлинности снимка многие усомнились, но корреспондент Sputnik Абхазия Бадри Есиава узнал всю правду.

Удивить Европу

Автором снимка и даже небольшого видеоролика внедорожника с абхазскими госномерами на фоне Эйфелевой башни в Париже оказался Аляс Кукава, 26-летний житель Сухума. Он подтвердил, что все подлинное, и правда, что он ездил по Парижу в машине с регистрационными знаками Абхазии, которую Франция пока не признала.

"Во французскую столицу я заехал на российских номерах и уже там поменял их на абхазские. Честно говоря, я это сделал из патриотических чувств. Хотел каким-то образом заявить о нашей стране на чужбине и придумал такой способ", — признался Аляс.

Появление автомобиля с неизвестными для европейцев номерами привлекло внимание десятков людей, говорит находчивый сухумчанин. Многие оборачивались и удивленно указывали пальцем на знаки, другие останавливались и фотографировались у автомобиля.

"Почти целый день машина стояла у Эйфелевой башни. Я сидел на лавочке неподалеку и наблюдал за реакцией людей. Абсолютно все обращали на нее внимание, фотографировались", — отметил Кукава.

© Фото: Аляс Кукава Автомобиль с абхазскими номерами в Париже

Он рассказал, что отправился из Сухума перед Новым годом вместе со своим дядей. Посетили на машине Польшу, Германию, Чехию, Австрию, Бельгию, Белоруссию, Голландию и Словакию. Всего путешественники проехали около десяти тысяч километров и потратили примерно две тонны топлива.

Праздник они встретили в одном из баров Парижа, но Кукава отметил, что атмосфера в городе была совершенно неновогодняя. Из-за наплыва иммигрантов в Париже отменили все развлечения и даже фейерверки, так как в прошлом году праздничной суетой воспользовались террористы, которые организовали несколько взрывов.

"Конечно, Париж был очень красиво украшен, но празднование Нового года было скучным. Он был только на часах. Ночью мы поднялись на башню, и я был немного разочарован. Архитектурой и пейзажами Парижа лучше любоваться в светлое время суток", — признался путешественник.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код предоставлено Алиасом Кукава Абхазский номер у Эйфелевой башни: как сухумчанин по Европе колесил

Мамалыга в Амстердаме

Аляс отправил фотографии из путешествия маме, а она опубликовала их на своей страничке в соцсети. Неожиданно ей начали присылать сообщения незнакомые люди из разных городов Европы с приглашениями Аляса и его дяди к себе в гости.

© Фото: Аляс Кукава Автомобиль с абхазскими номерами в Париже

"Наши соотечественники очень тепло отреагировали на эти фотографии, все приглашали нас к себе в гости. Так получилось, что в Амстердаме мы просто не смогли отказать женщине, которая в качестве добровольца воевала за свободу Абхазии в 1992-1993 годах. Ее муж погиб на нашей войне. Она накрыла нам настоящий абхазский стол с мамалыгой, фасолью и копченым мясом", — сказал Аляс и подчеркнул, что гостеприимные хозяева передали в Абхазию гостинцы.

Он также был удивлен свободным образом жизни голландцев, но при этом он оценил их отзывчивость. По его словам, ни в одной европейской стране не встречал таких "теплых" и душевных людей, которые готовы ответить на любой вопрос, подсказать маршрут и погрузиться в проблему незнакомого человека.