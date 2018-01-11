"Почему Лондон?": Чемпионат мира ConIFA-2018

Назира из Сухума спрашивает: Скажите, пожалуйста, почему решили провести Чемпионат мира по футболу ConIFA-2018 в Лондоне.

© Sputnik / Илона Хварцкия Определены группы ЧМ ConIFA - 2018 в Лондоне

Бадрак Авидзба, Sputnik Абхазия: Как рассказал вице-президент Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) Дмитрий Пагава, решение провести Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA в Лондоне было принято потому, что этот город предложил лучшие условия для проведения турнира.

"Одна из букмекерских компаний Лондона является спонсором проведения Чемпионата мира. Они предложили лучшие условия для проведения турнира, организация у них лучше, чем в других странах, которые предлагали проведение ЧМ", — заметил он.

По словам Пагава, инфраструктура в Лондоне и медийное сопровождение турнира выгодно отличаются от других стран, предлагавших провести у себя ConIFA-2018.

"Во-первых, это стадионы, потом медийная форма освещения. Будут приглашены многие представители СМИ для того, чтобы они приехали в Лондон. Турнир пройдет в центре Лондона, поэтому и с точки зрения транспорта, жилья проблем не будет", — подчеркнул он.

Провести у себя чемпионат мира по футболу предлагали корейцы в Японии, африканские государства, Ницца и другие страны, заметил Дмитрий Пагава.

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