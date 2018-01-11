Жуков об ученом Геворкове: значителен его вклад в физику плазмы

СУХУМ, 11 янв – Sputnik, Амра Амичба. Ученый Александр Геворков внес значительный вклад в физику плазмы, сказал в беседе с корреспондентом Sputnik ведущий конструктор СФТИ Александр Жуков, вспоминая своего коллегу.

Александр Геворков работал в Сухумском физико-техническом институте заведующим лабораторией, выполнял широкий круг оригинальных исследований по взаимодействию пучков заряженных частиц с плазмой.

"Много опубликованных изобретений также в архивах СФТИ сохранилось. В советское время на конференции ездил везде, даже за границу. Его приглашали, его знают в Москве в Курчатовском институте и других институтах", — сказал ведущий конструктор СФТИ Александр Жуков.

В 1965 году в составе делегации советских ученых Геворков принимал участие в работе II Международной конференции в Англии по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу. В 1977 году был командирован в США для участия в ознакомительной работе "Пучки релятивистских электронов".

Александр Жуков рассказал, что с Геворковым ему довелось работать над одним проектом, вместе проектировали последнюю установку ученого.

"Плазменным фокусом я занимался. У него своя работа была, у меня своя. Но почти все установки проходили через меня. Мы с ним занимались плазменной установкой, которая и сейчас стоит готовая в зале СФТИ, между собой называли ее "матрешка", — вспоминает Жуков. – Я, как конструктор, проектировал, курировал и устанавливал. Суть установки – все ускорители были очень длинные — метров 18, а эта "установочка" маленькая была, метр с лишним, вакуумно-плотная, раскачивалась, и частицы там пролетали очень короткий путь. За это изобретение получили патент. У него еще были установки ускорительного типа, а эту так и не запустили в производство".

Как отмечает Жуков, когда его пригласили работать в СФТИ в 1966 году, Геворков уже работал там много лет.

СФТИ Сотрудники "СФТИ"

"32-летним специалистом меня пригласили, и из Сибири переехал с женой. И сразу поставили конструктором на плазменные тороидальные установки типа "токамак", как в Москве стоит, потом сделали ускорители Дукакишвили, и сейчас в СФТИ стоит установка большая — метров 30 – она стоит, не разрушена", — заметил ведущий конструктор.

Жуков знал и семью ученого Александр Геворкова. По его словам, дочь Геворкова работает в Подмосковье в одной из аптек заведующей, а сын живет в Москве.

"Раньше все вместе жили в Синопе. Теперь каждое лето приезжает в квартиру дочь с семьей", — сказал он.

Ведущий конструктор СФТИ Александр Жуков вспомнил и голодное военное время, когда практически нечего было есть в оккупированном грузинскими войсками Сухуме.

"Ходили мы с ним даже как-то к вагончику с пшеницей. Во время войны-то нечего было кушать. Вагончик гуманитарный, наверное, был. Привезли, ходили на вокзал", — вспомнил он.

Ученый, кандидат физико-математических наук Александр Геворков скончался 20 лет назад от инсульта, похоронен на Гулрыпшском кладбище.