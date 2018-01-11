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11 января 1993 года: прощание в Гудауте с убитыми в грузинском плену

© Фото: предоставлено музеем Боевой Славы
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (151)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из публикации Нелли Тарба "Прощаясь с героями" от 11 января 1993 года: "В этот холодный январский день люди, собравшиеся у Гудаутского районного Дома культуры, прощались с новыми жертвами грузинской агрессии. Сухумчанин Михаил Орел и эшерец Геннадий Кобыльцов погибли не в бою, они были взяты в плен и зверски замучены.

По заключению медэкспертов, смерть наступила в результате ран, нанесенных ножом, примерно за два-три часа до выдачи тел абхазской стороне.

Со словами прощания к ним обратились ветеран Великой Отечественной войны Иван Лакербая, санинструктор Надежда Ашуба, депутат Верховного Совета Виктор Логинов и другие".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (151)



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