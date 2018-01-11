Атанур Акусба: абхазская молодежь в Турции не знает родного языка

Председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции Атанур Акусба в интервью Sputnik рассказал о том, насколько хорошо знает абхазская диаспора в Турции свой родной язык и какие планы есть для привлечения людей на историческую родину.

СУХУМ, 11 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Представители абхазской диаспоры в возрасте 20-25 лет и моложе не владеют родным языком. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции Атанур Акусба.

"Редко можно встретить абхазов в Турции младше 35-40 лет, которые владеют абхазским языком. Ситуация лучше в тех семьях, где есть невесты из Абхазии, там детей учат родной речи", — подчеркнул он.

Вместе с тем Атанур Акусба отметил положительный момент, связанный с отправкой в Турцию в 2017 году преподавателей абхазского языка.

© Sputnik Зафас Гамгия Акусба о Федерации культцентров в Турции: составим список всех абхазов

"Я хочу выразить благодарность Госкомитету по репатриации за то, что трое преподавателей были отправлены в Турцию для обучения диаспоры абхазскому языку. Несмотря на то, что курсы начались не так давно, до 60 человек сейчас учат родной язык", — рассказал Атанур Акусба.

Абхазский язык изучают люди различных возрастов, сказал глава председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции.

"Мы разделили людей на тех, кто немного знает язык, и на тех, кто совсем не знает абхазского. Отдельно идет работа с детьми, изначально их учат самым простым словам, это государственная работа, которая проходит успешно", — подчеркнул Акусба.

Он рассказал, что в планах есть создание детского лагеря в Абхазии, куда могли бы приезжать дети из Турции.

"В этом лагере мы хотим собрать детей из турецкой диаспоры и детей из Абхазии. Там они знакомились бы, дети из Турции учились бы абхазскому языку. В этом лагере они должны находиться не менее двух месяцев, это было бы очень полезно для всех. Можно организовать поездки в горы, различные игры и так далее", — отметил он.

Подобный лагерь мог бы быть полезен в деле репатриации абхазской диаспоры, уверен Акусба.

"Вы знаете, что человек стремиться туда, где он был в детстве, туда, где он получил положительные эмоции. Кроме того, организация лагеря поможет диаспоре узнать историю Абхазии, ее традиции, это очень важная задача, надеюсь, что руководство Абхазии поддержит наши планы", — сказал он.

Федерация абхазских культурных центров объединяет 13 дернеков (центров) по всей Турции, где, по приблизительным подсчетам, проживает более полутора миллионов этнических абхазов.