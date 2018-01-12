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Кама Гопия с подопечными фонда Киараз

"На Москву!": дети из Абхазии побывали на Кремлевской елке

© Sputnik
В Абхазии
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Подопечные общественной организации "Киараз" находились в Москве с 3 по 6 января и успели осмотреть достопримечательности российской столицы, побывали в Московском океанариуме и Музее космонавтики.

СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Шестеро подопечных благотворительной общественной организации "Киараз" побывали на Кремлевской елке, сообщила в студии радио Sputnik Абхазия исполнительный директор организации Камма Гопия.

Дети из Абхазии побывали на Кремлевской елке
© Фото: Камма Гопия
Дети из Абхазии побывали на Кремлевской елке

"Я написала на сайте президента России Владимира Путина, просто попытала счастье, как говорится, — вспоминает Камма. — Пока ждали ответ, начала действовать: составила список детей, оформила доверенность, чтобы перевезти их через границу без родителей. И еще пока ждала ответ, рассказала представителям московской абхазской диаспоры, с которыми мы держим связь, о цели повезти детей на Кремлевскую елку. Конечно, ответ нам пришел — от Путина письмо перенаправили в Министерство образования России, оттуда в наше министерство. Поняла, что через Министерство образования дети "Киараза" квоту не получат, у них своя программа существует. И Инна Барчан сказала, давайте, мы вам поможем. С того момента я поняла, что точно поедем, так как люди очень надежные, которые делают дела и не первый раз нам помогают".

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Из 800 детей, подопечных "Киараза", Гопия пригласила тех, кого непосредственно знает. Пять мальчиков и одна девочку.

"Которые меня не подведут, ни откуда не спрыгнут, ничего не сломают, будут слушаться. Все дети хорошие, но есть дети проверенные, с которыми не первый раз куда-то выезжаю, и проблем не бывает, — сказала она. – В группе было пять мальчиков и одна девочка, она была самая младшая из всех".

Среди тех, кто побывал на Кремлевской елке, Валдис Цвинария и Хаджарат Горзолия. По словам Хаджарата, он первый раз сел в самолет, и ему очень понравилось.

"Когда приехали, пошли в Музей космонавтики. Увидели много ракет, как они делаются, увидели собак, которые полетели в космос. Раньше слышал о них, но увидел их фотографии. Потом гуляли. Потом пошли на каток. И там мне понравилось. Сперва не знали, как кататься, но потом научились. Два раза только упал", — замечает Хаджарат.

А Валдису Цвинария больше всего понравился Московский океанариум.

"Акулы понравились, рыбалку люблю. И еще выставка про героя Марвела Метро понравилась, каждый день катались на поездах — перечисляет он. – Мы с Хаджаратом были знакомы, учились вместе и тут в поездку поехали вместе".

Камма Гопия рассказала, что дети также посетили достопримечательности Москвы.

"Три полных дня мы там были. К сожалению, дорога много времени занимает, и таким образом мегаполис украл наше бесценное время каникул. Было холодно, но дети в том числе и ради меня выходили и смотрели, что им показывают. Очень детям запомнилась экспозиция супергероев Марвел. Кто любит комиксы, о многом скажет. Дети говорили, мы увидели железного человека, Халка — это была интерактивная выставка, поэтому дети сами смогли стать супергероями. Детям очень понравилось", — отметила реакцию подопечных "Киараза" исполнительный директор организации Камма Гопия.

По словам Гопия, посещение Москвы, пребывание там запомнится детям на всю жизнь.

"Реально — это эмоции, впечатления и память для них. Собственно для этого мы и стараемся для них какие-то развлекательные, образовательные проекты реализовывать, чтобы у них в сердце что-то осталось, и чтобы был импульс для чего-то нового, лучшего", — сказала она.

Камма Гопия отметила, что любую цель можно достигнуть, если с тобой единомышленники и неравнодушные люди, и перечислила тех, кто помог ей повезти подопечных БОО "Киараз" в Москву на Кремлевскую елку: представители Московской абхазской диаспоры, организация "Послы доброй воли Абхазии", агентство АMRA-TV, Николь Лазба и Милана Тарба.




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