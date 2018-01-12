Только в России: где граждане Абхазии могут бесплатно лечиться

Эсма Сангулия спрашивает: Если, например, человек из Абхазии на операцию едет в Донецк, государство оплачивает лечение? Как квота?

Сария Кварацхелия, Sputnik Абхазия: Как рассказал пресс-секретарь Министерства здравоохранения Абхазии Рустам Зантария, по государственной целевой программе граждане Абхазии не могут бесплатно лечиться в Донецке, так как с ДНР у республики нет договоренностей в сфере здравоохранения.

По программе бесплатно в России могут лечиться пациенты абхазских медучреждений, у которых сложные случаи, и которым в республике не могут предоставить дальнейшее лечение.

"В самых различных клиниках России, в первую очередь, Сочи, Краснодара, Ростова, Москвы и Санкт-Петербурга нашим гражданам оказывается медицинская помощь, – пояснил Зантария. – Бесплатное лечение предоставляется тем, кому на базе местного медучреждения невозможно оказать медицинскую помощь, и для лечения которых нужно высокотехнологичное медицинское оборудование".

Как рассказал пресс-секретарь обычно в Россию по программе бесплатного лечения отправляются пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией.

"То есть отправляем на лечение, когда требуется сложное хирургическое вмешательство, а в Абхазии отсутствует необходимая аппаратура. Бывает, что из-за отсутствия финансов нашим гражданам иногда приходится ждать, но как только появляются средства, пациенты сразу же отправляются в Россию на лечение. Но в большинстве случаев предоплата со стороны нашего государства не требуется. Отправляем пациентов на лечение по гарантийным письмам и по договоренности с медучреждениями. Мы оплачиваем по счетам уже после того, как наши граждане получают необходимое лечение", — отметил Зантария.

Для получения бесплатного лечения медицинский полис гражданам Абхазии иметь не нужно, уточнил он, единственное требование – наличие направления Минздрава Абхазии.

"Чтобы получить направление от Министерства здравоохранения, пациенту сначала нужно прийти в министерство с направлением от врача, в котором говорится, что этому пациенту в Абхазии невозможно оказать помощь. А Минздрав в свою очередь выдает направление в клиники России, а если нужно, то выписывают и гарантийное письмо", — рассказал процедуру пресс-секретарь.

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