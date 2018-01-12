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Гарри Аршба

Гарри Аршба присвоено звание генерал-майора милиции

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Гарри Аршба назначен министром внутренних дел Абхазии 12 октября 2017 года.

СУХУМ, 12 янв — Sputnik. Министру внутренних дел Абхазии Гарри Аршба присвоено звание генерал-майора милиции Указом президента Абхазии Рауля Хаджимба, сообщается в пятницу на официальном сайте президента республики.

"Присвоить министру внутренних дел Республики Абхазия Аршба Гарри Анатольевичу очередное специальное звание генерал-майора милиции", — говорится в сообщении.

Гарри Аршба назначен министром внутренних дел Абхазии 12 октября 2017 года. Ранее Аршба носил звание генерала.

Гарри Аршба родился в 1969 году. В 1986 году окончил Гупскую среднюю школу. Учился в Высшей юридической школе милиции в Ставрополе. С 1993 по 1998 годы работал в УВД по Ставропольскому краю.

В 1999 году стал старшим оперуполномоченным по особо важным делам Управления по борьбе с организованной преступностью Северокавказского РУБОМА.

С 2001 по 2008 годы служил в системе органов внутренних дел России. С декабря 2008 года возглавил Управление уголовного розыска МВД Абхазии.

С ноября 2010 года был первым замначальника УВД города Сухум, а с 2011 года исполнял обязанности начальника УВД столицы Абхазии.

С 2011 по 2012 годы работал начальником Управления внутренних дел города Сухум.

С 2013 по октябрь 2017 года находился на различных должностях Главного Управления МВД России по Северо-Кавказскому Федеральному округу.




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