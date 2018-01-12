За сказкой в столицу: дети из районов на спектакле в Абхазском театре

Около двухсот детей из районов страны, подопечных благотворительной организации "Киараз" побывали на заключительном новогоднем представлении в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба.

Амра Амичба, Sputnik

Второй благотворительный показ новогоднего спектакля "Как Ежик Новый год встречал" для детей из малоимущих семей – подопечных благотворительной организации "Киараз" — прошел в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба в пятницу 12 января.

У дверей театра, помимо работников театра, прибывающих детей и их родителей встречала исполняющий директор "Киараза" Камма Гопия. И практически каждый ребенок бросался ей в объятия, называя "тетей Каммой".

Мама шестерых детей Жанна Квициния привезла их всех на новогоднее преставление, даже самого младшего – четырехмесячного. Ее дочь – одиннадцатилетняя Рада, как самая старшая и более опытная в посещении театра, заводит за собой младших братьев и на ухо шепчет, куда надо пройти.

© Sputnik Амра Амичба Дети "Киараз" на спектакле

Зал Абхазского театра постепенно заполняется детьми из Ткурачалского, Очамчырского, Гулрыпшского и Сухумского районов. Осматривая зал, Камма Гопия с сожалением замечает, что не приехали дети из Гудаутского района.

"Погода подвела. Им же надо всем из деревень добраться до обозначенного места сбора в Гудауте. Жаль, конечно, что их нет", — замечает она.

Среди приглашенных и школьники из села Чхортол Ткуарчалского района. Непонимающим абхазского языка раздали наушники, чтобы слушать синхронный перевод представления.

"Мы их пригласили, потому что не у всех детей из отдаленных сел есть возможность выезжать в столицу на какие-либо представления", — сказала Камма Гопия.

© Sputnik Амра Амичба Дети "Киараз" на спектакле

Между тем, новогодняя сказка "Как Ежик Новый год встречал" началась. И с открытием занавеса в зале воцарилась тишина, нарушаемая только возгласами самых маленьких "уау". Красочные костюмы, световое оформление, декорации и музыкальное сопровождение – все это создавало у детей ощущение волшебства.

"Мне очень понравилась сказка, — делится эмоциями семилетняя Эльвира Пачулия из села Кацикыт Гулрыпшского района. – Если бы не Ежик, Нового года не было бы у нас. Он спас праздник".

В завершение представления все подошли к новогодней елке, а Дед Мороз со Снегурочкой, как им и подобает, раздали детям сладкие подарки от Абхазского драматического театра.

Как отметила исполняющий директор БОО "Киараз" Камма Гопия, Абхазский театр сразу откликнулся на предложение провести благотворительный показ для детей из малоимущих семей.

"Руководство театра не пришлось уговаривать. До Нового года даже предложи провести третий дополнительный показ в день для подопечных "Киараза". Мы благодарны за поддержку и подарки детям, — сказала она. — Как и в предыдущие годы, наши театры проводят благотворительные показы своих новогодних спектаклей".

По словам администратора Абхазского театра Суссаны Кварчия, всего за время проведения праздничных представлений около тысячи детей посмотрели сказку бесплатно, и никто из них не ушел без новогоднего подарка.

"Мы видим свою миссию как государственного театра в том, чтобы приобщать детей к культуре. Мы не просто приглашаем их и дарим подарки. Каждому объясняем, как надо вести себя в театре. Мы же запоминаем тех, кто к нам приходит. И с каждым разом замечаем, что их поведение лучше", — отметила Кварчия.