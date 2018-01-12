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Росторгпредство в Абхазии участвует в организации выборов президента РФ

© Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
В Абхазии
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Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Наряду с сотрудниками посольства России и других российских загранучреждений в Абхазии сотрудники Российского торгпредства будут распределены по избирательным участкам в республике для проведения выборов президента РФ в 2018 году.

Такое решение принял руководитель российской дипломатической миссии, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семен Григорьев.

По информации ЦИК Российской Федерации, на консульском учете за границей состоит более 1,8 миллиона российских граждан. Для их голосования на выборах президента России 18 марта будет организовано более 360 избирательных участков.

Российский Центризбирком планирует в феврале совместное с МИД России совещание с руководителями посольств и консульских учреждений в государствах СНГ, Балтии, в Израиле, Финляндии, Абхазии и Южной Осетии по вопросам организации и проведения выборов президента России.

Проведение мероприятия со стороны ЦИК курируют председатель комиссии Элла Памфилова, зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев и член комиссии Николай Левичев, курирующий вопросы международного взаимодействия.




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