Юные футболисты из Абхазии завоевали два золота на турнире в Сочи

Детско-юношеский турнир по футболу Christmas Holidays Hopes Cup 2018 проходил в Сочи с 5 по 11 января.

СУХУМ, 12 янв – Sputnik, Амра Амичба. Юные футболисты ФК "Динамо" Сухум завоевали два золота на турнире в Сочи. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила администратор команды Гуранда Хашба.

© Фото: личный архив Детское "Динамо" из Сухума стало вторым на футбольном турнире в Сочи

По ее словам, игроки футбольного клуба "Динамо" Сухум, которых тренирует Мераб Квеквескири, выезжали на турнир двумя командами.

"Мы повезли детей 2008 и 2009 года рождения. И обе команды показали блестящий результат. Мы ими гордимся", — отметила Гуранда Хашба.

Она рассказала, что команда игроков 2008 года вышла в финал досрочно.

"Игроки из футбольного клуба "Ахмат" из Грозного, с которыми мы должны были играть, уехали до финального матча. У них были билеты. В финале организаторы сделали сборную команду. Из всех команд, которые участвовали, они выбрали самых лучших игроков и выпустили на игру как сборную турнира Hopes Cup. И наши мальчики стали лучшими из лучших – выиграли у них 5:2", — подчеркнула Хашба.

Лучшими игроки в этой возрастной группе признаны Лаша Цулая, Лев Ажиба, Леон Делба и Аинар Григолия.

Абхазские футболисты 2009 года рождения в финальном матче встретились с игроками футбольного клуба "Кожаный мяч" из Ставрополя.

"До выхода в финал наши футболисты сыграли восемь матчей и пропустили всего два мяча в свои ворота. А в финале со счетом 2:0 наши мальчики победили", — сказала администратор ФК "Динамо" Сухум.

Лучшим защитником турнира среди игроков 2009 года рождения стал Леон Агрба, лучшим вратарем Осман Гумба, лучший бомбардир турнира — Астамур Мургвлиани.

Детско-юношеский турнир по футболу Christmas Holidays Hopes Cup 2018 проходил в Сочи с 5 по 11 января.