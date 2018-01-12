Глава Галского района: никаких забастовок нет

Глава администрации Галского района опроверг информацию, распространенную в СМИ, о том, что второй день у КПП "Ингур" бастуют люди, связанные с транспортными перевозками.

СУХУМ, 12 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. В Галском районе нет никаких забастовок, заявил корреспонденту Sputnik глава администрации Галского района Тимур Надарая.

"Никаких митингов, никаких забастовок на территории Галского района не было и нет. Я сам лично был сейчас на границе, ничего там не происходит, все спокойно. Галское телевидение также туда выехало, они засняли ситуацию на КПП", – сказал он.

Информация о том, что уже второй день на КПП "Ингур" протестуют люди, появилась в одном СМИ.

"То, что в Зугдиди происходят протесты и забастовки – это проблемы грузинской стороны. На абхазской стороне все спокойно, никаких протестов нет, – отметил Надарая. – И то, что там водители транспортных средств возмущаются из-за микроавтобуса, который бесплатно курсирует по мосту на границе, это нас не касается".

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Микроавтобус, который стал поводом протестов в Зугдиди, по словам Надарая, был введен миссией ООН и курсирует исключительно по мосту, то есть по нейтральной зоне.

"Транспорт не переходит границу, а перевозит людей с одного конца моста до другого, так как мост длиной 800 метров, и пожилым, больным и людям с тяжелым грузом трудно передвигаться по мосту. Микроавтобус с абхазскими номерами, водитель – житель города Гал. Он имеет договор с миссией ООН и получает зарплату. Все расходы по содержанию микроавтобуса берет на себя Организация Объединенных Наций", – пояснил он.

Также, кроме микроавтобуса, на мосту курсирует и платный транспорт.

"Микроавтобус ООН обслуживает людей бесплатно. Естественно те, кто занимается грузовым транспортом, теряет свой заработок, так как люди предпочтут бесплатный микроавтобус", – сказал Надарая.

На сегодняшний день, по словам Надарая, также есть жители района, которые пересекают границу на личном транспорте, но они сначала получают разрешение от Службы государственной безопасности Абхазии.

"Людям дают возможность переехать границу на три дня, пять дней. Но количество транспорта ограничено. В основном на машинах пересекают границу сотрудники ИнгурГЭСа. Это и грузовые машины, и легковой автотранспорт сотрудников ИнгурГЭСа, которые работают на подстанции. Это основной транспорт, который проходит через границу. Количество жителей Галского района, которые получают разрешение от СГБ, небольшое. Чаще всего жители района пересекают на машине границу из-за того, что перевозят на своем автотранспорте больных людей, которым необходимо лечение", – добавил он.

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Тимур Надарая отметил, что на сегодняшний день на мосту созданы все условия.

"А то, что мы ограничили количество переходов, сделали правильно, потому что на границе происходили процессы, которые плохо контролировались. Сегодня у нас два перехода – один в селе Аберкыт, а другой – на Ингуре. В нижней зоне границы ни одного перехода не осталось. Это было в предвыборной программе президента, он свое обещание в этом плане перед избирателями исполнил", — сказал Тимур Надарая.

Территория современного Гала составляла основную часть средневекового удельного абхазского княжества Самурзакан. Название "Самурзакан" происходит от имени владетельного князя Мырзакана Чачба.

В послевоенный период на Ингуре функционировало шесть пропускных пунктов. В декабре 2016 года по решению Кабинета Министров Абхазии были закрыты пункты пропуска "Набакиа" и "Отобая" на границе с Грузией. При этом было объявлено, что продолжит работать пункт пропуска в районе села Папынырхуа, а также КПП, который используется исключительно для обслуживания ИнгурГЭС. Официальная церемония закрытия пунктов пропуска "Бгоура" (Отобая) и "Батаигуара" (Набакиа) состоялась 6 марта, ранее был закрыт КПП "Таглан".