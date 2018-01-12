Участков для голосования на выборах президента РФ в Абхазии будет больше

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел в пятницу 12 декабря совещание по оказанию содействия в подготовке к выборам президента Российской Федерации в марте 2018 года на территории Абхазии.

СУХУМ, 12 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Количество избирательных участков на выборах президента России на территории Абхазии увеличится с девяти до шестнадцати, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев на совещании с президентом Абхазии Раулем Хаджимба, информация об этом опубликована на официальном сайте главы государства в пятницу 12 января.

© Фото: РИА Новости/Николай Хижняк Росторгпредство в Абхазии участвует в организации выборов президента РФ

В Сухуме проживает самое большое количество избирателей граждан Российской Федерации, сказал Рауль Хаджимба и подчеркнул необходимость увеличения количества участков.

"Нам бы не хотелось, чтобы люди, желающие проголосовать, стояли в длинных очередях", — отметил президент.

Семен Григорьев пояснил, что ограниченное количество участков связано с тем, что членами участковой комиссии могут стать только граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.

На совещании было принято решение, не изменяя общего количества участков по республике, добавить еще один участок в Сухуме, а работа по координации подготовки к выборам поручена премьер-министру Беслану Барциц.

Он заверил, что правительство приложит максимальные усилия для того, чтобы выборы президента России на территории Абхазии прошли на высоком уровне.

Рауль Хаджимба поручил обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в день выборов, а Министерству внутренних дел и Службе безопасности Абхазии — обеспечить безопасность на участках.