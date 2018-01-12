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Укрепить память: волонтеры встретились с участниками Январской операции

© Фото: предоставлено музеем Боевой Славы
В Абхазии
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Волонтерский центр при Госкомитете по молодежной политике "Апеипш" провел встречу с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии.

СУХУМ, 12 янв – Sputnik, Амра Амичба. Для студентов и школьников в музее Боевой Славы в Сухуме волонтерский центр при Госкомитете по молодежной политике "Апеипш" провел встречу с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии, посвященную Январской наступательной операции.

ОВНА
© Фото: Марина Барциц
Ветеран войны: в Январском наступлении был получен боевой опыт

"Это первое масштабное мероприятие нашего волонтерского центра. Намерены и в будущем по всем знаменательным датам грузино-абхазской войны проводить вечера встреч, чтобы молодежь знала и помнила о них, и чтила своих героев", — сказал ведущий встречи Сандро Делба.

По его мнению, из молодежи мало кто помнит о Январской операции, и поэтому на встречу пригласили ветеранов, которые рассказали подробности.

Среди них ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона, медсестра Надежда Ашуба, которая рассказала о своих воспоминаниях о Январской наступательной операции.

Студента третьего курса АГУ факультета международных отношений Радица Цвижба прочла стихотворение Рушбея Смыр "Апыза" (абх. – предводитель). А певицы сестры Гунда и Фрида Берзения исполнили песню в память о погибших в Январской операции.

Директор музея Боевой Славы Мзия Бейя отметила, что музей – это исторический очаг, в котором хранятся документы и экспонаты, которые способствуют передаче памяти о прошлом будущим поколениям.

"Январская наступательная операция была одной из самых неудачных, но которая впоследствии была расценена как подготовка к будущим успешным наступательным операциям, — сказала Бейя. – Отрадно, что уже молодежь взялась за организацию встреч, мероприятий, на которых рассказывается о военном времени".

5 января 1993 года Абхазская армия предприняла наступление на Гумистинском фронте, которое вошло в историю как Январское наступление в ходе Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Передовые части вышли к окраинам Сухума, однако дальнейшего успеха развить не удалось. Во время Январской наступательной операции было убито 37 абхазских бойцов.




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