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Председатель ВС Абхазии В.Ардзинба

12 января 1993 года: письмо Ардзинба премьер-министру Турции

© Sputnik. Сергей Гунеев
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (152)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

12 января 1993 года Председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба направил благодарственное письмо премьер-министру Турецкой Республики Сулейману Демирелю.

"Глубокоуважаемый господин премьер-министр, Верховный Совет республики Абхазия искренне благодарит Вас за внимание, оказанное в трудное для нашего народа время", — пишет Ардзинба в письме.

Меры, принимаемые турецкой республикой по оказанию гуманитарной помощи республике Абхазия, Ардзинба расценил не только как материальную, но и как огромную моральную поддержку людям, оказавшимся в результате войны, лишенными элементарных человеческих благ.

"Установленный Вами гуманитарный коридор Турция-Абхазия мы считаем проявлением добрососедства к нам, как стране Черноморского бассейна. Этот акт доброй воли еще одно подтверждение гуманной политики Турецкой Республики в отношении народа Абхазии. Желаем Вашему народу и государству мира и процветания", — говорится в письме.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (152)



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