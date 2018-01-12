МВД России разрешило сотрудникам отдыхать в Абхазии

СУХУМ, 12 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазия стала одной из тринадцати стран, в которых разрешено отдыхать сотрудникам МВД Российской Федерации, передает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России в пятницу 12 января.

© Sputnik / Томас Тхайцук Более восьми тысяч туристов посетили Абхазию в новогодние каникулы

"Отдых сотрудников министерства в этих государствах считается безопасным, исходя из военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки", — говорится в сообщении.

Помимо Абхазии, служащие правоохранительных органов могут посетить Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Белоруссию, Туркмению, Узбекистан, Вьетнам, Китай и Южную Осетию.

В 2015-2016 годах из списка, разрешенных для посещения сотрудниками МВД стран были исключены Таиланд, Тунис, Марокко, Мьянма и Никарагуа, а также Турция и Египет.