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Рыба

Рыба моей мечты: как проходит путина в Абхазии

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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О том, как проходит лов рыбы в акватории Абхазии, и с какими нарушениями сталкиваются сотрудники Государственного комитета по экологии и охране природы Абхазии, рассказал в Sputnik заместитель председателя Госкомитета Мурман Соломко.

Sputnik

Вылов рыбы во время путины контролируется Государственным комитетом по экологии и охране природы Абхазии, рассказал в Sputnik заместитель Госкомитета Мурман Соломко.

"Каждый год в январе в Абхазии начинается рыбная путина, и в это же время начинается массовая ловля хамсы. Как вы знаете, на территории республики расположены заводы по переработке рыбной муки из хамсы. Мы ежегодно отслеживаем, чтобы не было нарушения", – сказал он.

Корабль в Черном море.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Все под контролем

Для того чтобы проконтролировать процесс, сотрудники Госкомитета вместе с российскими пограничниками проводят рейды на сторожевых катерах Погрануправления ФСБ России.

"Так как у нашего комитета нет собственного корабля, для осуществления охранных целей мы используем сторожевые катера пограничников Российской Федерации. Они с удовольствием помогают нам. У нас есть определенный график, и в соответствии с этим графиком мы выходим в море, когда погодные условия позволяют это. Например, вчера мы провели рейд в бухте в районе Очамчиры, где стояли рыболовецкие суда. Мы проверили, есть ли там нарушения. И такие рейды мы проводим, пока проходит период путины", – отметил Соломко.

Рейд состоит из проверки промыслового журнала, который выдается всем рыбакам, и в котором они должны фиксировать свой улов.

"Каждому рыбаку выдается промысловый журнал, где фиксируется улов, где улов произведен, в какой части, в какой акватории. Капитан судна обязан записать все, вплоть до времени, когда был осуществлен улов и сколько. Очень важный вопрос, сколько рыбы было добыто. Обычно на море не взвешивается рыба, но капитан судна должен визуально представить, сколько рыбы в сети. Конкретика происходит уже по прибытии в порт, когда завод принимает рыбу для переработки", – пояснил замначальника Госуправления по охране природы.

Как он отметил, капитану судна всегда выгодно сдать побольше рыбы, а заводу же нужно заплатить за принятую рыбу.

Хамса.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Это экономические отношения, поэтому они все друг друга контролируют. Экологи же должны как можно точнее определить этот контроль. Бригады выезжают в районы еженедельно, проверяют промысловый журнал. Например, вчерашний рейд, к нашему удивлению, показал, что рыбаки подошли к этому достаточно пунктуально, журналы были заполнены своевременно, даже несмотря на то, что эти суда принадлежат турецкой фирме, и между нами есть определенный языковой барьер. Мы сверили то, что было записано в журнале капитаном судна и то, что принял завод, и все было абсолютно верно. Такое совпадение у нас происходит впервые, обычно цифры немного разнятся", – рассказал эколог.

Нарушения охранной зоны

Однако не всегда рыбаки добросовестно относятся к промыслу, как отметил Соломко, бывают и нарушения закона о вылове рыбы.

"Есть у нас охранная зона, которая составляет 500 метров от берега. На этом протяжении нельзя ловить рыбу. Принцип нашего ведомства – сохранять эту зону. В Гагрском районе 4 января были нарушения этой зоны. На нарушителей был составлен протокол, и они обошлись штрафами размером в три тысячи рублей. Также мы слышали о том, что во время проверки пограничниками судов, кто-то произвел выстрел, к счастью, попали только в судно, люди не пострадали. Сейчас по этому факту идет разбирательство", – рассказал он о беспрецедентном случае.

В других же районах, таких, как Очамчырский и Галский нарушить охранную зону невозможно.

"В этих районах охранная зона хорошо выдерживается, так как там мелководье и корабли не могут туда подходить", — пояснил Соломко.

Мнение на суше

В 2017 году был запрещен экспорт свежей и замороженной рыбы, однако, как рассказал Соломко, по ходу путины Кабинетом Министров было дано разрешение на вывоз рыбы в ограниченных количествах.

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"Иногда люди, которые наблюдают с суши, говорят, что большое судно увозит всю рыбу из абхазской акватории, – сетует Соломко. – Но это не так. Российские и абхазские пограничники контролируют деятельность рыбаков, а также  фиксируют приход и уход судов на море. До абсурда доходит, когда за сухогруз говорят, что он увозит полное судно рыбы. Там двадцатитысячник стоит под углем, и он не может взять с собой рыбу. У этого судна совершенно другие функции".

Рейды сотрудников Госкомитета по экологии и охране природы и российских пограничников будут проходить на протяжении всей путины. По итогам рейдов составляется докладная.

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