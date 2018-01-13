Сотворение мира, или Ажьырныхуа: традиции празднования и верования абхазов

В Абхазии традиционно в ночь с 13 на 14 января отмечают один из самых главных праздников – Ажьырныхуа, или праздник сотворения мира, который по григорианскому календарю совпадает с Новым годом.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Ажьырныхуа – очень древний праздник, который имеет тысячелетнюю историю. Ученые пока еще не смогли точно определить, сколько ему, но, предположительно, более двух тысяч лет.

"Само название праздника нам уже говорит о том, что он очень древний, – сказал в Sputnik этнограф Виктор Авидзба. – Это праздник Ажьира".

На Ажьырныхуа те, у кого дома есть кузня, молятся богу Шашвы под ольхой, подняв голову вверх. Шашвы в традиционной религии абхазов считался самым сильным Богом, который покровительствовал кузнечному ремеслу. В жизни древних абхазов кузня считалась неотъемлемой частью быта.

"У абхазов много Божеств, но Шашвы считался Божеством, покровительствующим кузне. И в честь него проводился и проводится праздник Ажьырныхуа", – отметил Виктор Авидзба.

Праздник Ажьырныхуа не сразу стал таким, каким мы сегодня его знаем. Поначалу он был связан исключительно с кузней. Как рассказал в Sputnik директор Абхазского института гуманитарных исследовании Арда Ашуба, еще в Нартском эпосе можно встретить эпизод, когда новорожденного окунают в воду, в которую опускали раскаленный металл.

"Считалось, что это закаляет и самого ребенка, к тому же такой обряд проводили, чтобы уберечь ребенка от сглаза, чтобы он стал сильным и крепким. Древние абхазы верили в то, что таким образом ребенок в будущем будет кузнецом. Кузнечное дело считалось тогда самым престижным, и не каждый тогда мог овладеть им", — пояснил Ашуба.

Помимо овладения ремеслом, также считалось, что кузнец был очень могущественным. Он мог стать жрецом и молиться Богам.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ажьира и ахьира: Новый год по-абхазски

"Это было то время, когда не каждый мог подойти к Ажьира, так как она имела огромнейшую силу. И считалось, что, помимо физической силы, кузнец еще обладал сверх-силой, он мог молиться Богам и его молитвы не оставались неуслышанными", – отметил ученый.

Со временем Ажьырныхуа немного трансформировался, и элементы празднования немного отличаются от того, как отмечали предки современных абхазов. Да и кузнечное ремесло спустя тысячелетия не считается таким престижным делом, как раньше. И тем не менее, сейчас Ажьырныхуа – семейный праздник, который связан с божеством кузни и кузнечного ремесла. И в первую очередь его отмечают те семьи, у которых есть родовая кузня.

"Те, у кого нет родовой кузни, не молятся в этот день. В восточной Абхазии праздник не так сильно распространен, – сказал Арда Ашуба. – И это связано с тем, что там кузнечное дело было менее развито, чем в западной Абхазии".

© Sputnik / Томас Тхайцук Ажьырныхуа в селе Эшера.

Женщина – табу

В ночь с 13 на 14 января в кузню идут представители рода – мужчины и девушки до замужества.

Молитву произносит самый старший в роду. Он просит Бога Шашвы о благополучии для рода и для всех членов семьи.

Женщины, которые являются представительницами другого рода, также могут помолиться, но не в самой кузне, а возле калитки или же входной двери.

По традиции в праздник Ажьырныхуа в жертву Богу Шашвы приносится коза, в некоторых семьях на каждого члена семьи мужского пола режут петуха, на ореховые палки насаживают сердце и печень птицы, готовят акуакуар (мешочек из теста, начиненного сыром) и зажигают свечи.

Помолиться к кузне идут после захода солнца. Самый старший в роду держит в левой руке большую ореховую палку с сердцем и печенью жертвенной козы, а в правой – стакан вина и произносит молитву. После молитвы главного представителя семьи и другие по старшинству произносят молитву и пробуют печень и сердце жертвенного животного.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ажьырныхуа

Приметы и верования

Во время шествия к кузне абхазы считают, что оборачиваться назад нельзя – плохая примета.

Утром 14 января никто из членов семьи не может встать с постели, пока самый старший не проведет обряд – соберет венок из плюща, повесит на калитку или входную дверь, затем ломает веточку ореха, обходит все комнаты, рассыпает зерна кукурузы и поздравляет с праздником.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник Ажьырныхуа отметили в Абхазии 19

Абхазы также верят в сглаз, и для того чтобы для семьи год прошел удачно, в дом раньше всех приглашают человека, у которого хороший глаз.

Некоторые в дом приводят аӡатә (адзатв – священное животное). Чаще всего в роли священного животного у абхазов выступает избранная корова. Животное угощают праздничной едой.

В духовной жизни абхазов кузня занимает особое место — это святилище традиционной этнической религии абхазов. Множество столетий кузня являлась неотъемлемой частью жизнедеятельности абхазов.

Каждый год в ночь с 13 на 14 января вся семья собирается и идет к кузне-ажьира, где старший в роду произносит молитву Всевышнему и Богу кузни Шашвы.

Семьи, у которых родовой кузни нет, также празднуют Ажьырныхуа, но проводят более простые обряды. На следующий день после праздника абхазы ходят в гости друг к другу, посещают соседей, родственников. В этот день большое значение придается всем поступкам и словам.