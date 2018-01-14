Мэрия Сухума не участвует в судьбе "Динамо", но клуб "выкрутился"

Дмитрий Алиев спрашивает: Здравствуйте, я болельщик ФК "Динамо" Сухум. Общаясь с футболистами и руководством клуба, я знаю, что последние три года "Динамо" не получает никакой поддержки от государства. Ответьте пожалуйста на вопрос, почему, как только Харазия стал мэром, он вышел из состава акционеров ФК "Динамо"?

Бадри Есиава, Sputnik Абхазия: Президент ФК "Динамо" Сухум Астамур Адлейба уточнил, что в состав акционеров клуба входил не лично Адгур Харазия, а Администрация Сухума.

"Членом акционерного общества ФК "Динамо" Сухум была Администрация столицы, но не сам Адгур Харазия. Поначалу у нас было взаимопонимание, но потом мы, видимо, не смогли найти точки соприкосновения, и администрация решила выйти из состава акционеров. После этого, у нас нет никаких взаимоотношений", — сказал Адлейба.

С чем именно было связано такое решение, Адлейба ответить затруднился, но высказал предположение, что причиной выхода столичной администрации из состава акционерного общества могли стать финансовые сложности города.

© Фото: личный архив Детское "Динамо" из Сухума стало вторым на футбольном турнире в Сочи

Президент клуба подчеркнул, что, несмотря на прекращение финансирования со стороны государства, дела у "Динамо" Сухум идут хорошо.

"У нас все хорошо, полно детей. Мы развиваемся, тренируемся и готовимся к новому чемпионату. У нашего клуба есть свои спонсоры, которые оказывают финансовую поддержку. Государство пока немного занято другими делами, но обещали обязательно нам помочь", — отметил Адлейба.

Глава Администрации Сухума Адгур Харазия отказал корреспонденту Sputnik в комментариях.

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