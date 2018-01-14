Юная абхазская балерина Кристина Чкотуа: мечтаю станцевать Жизель

Балетная труппа Мариинского театра, среди которой была и юная абхазская балерина, ученица Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой Кристина Чкотуа, гастролировала в Швейцарии, Италии и Германии в канун новогодних праздников.

СУХУМ, 14 янв – Sputnik. Своей заветной мечтой станцевать партию Жизель юная абхазская балерина Кристина Чкотуа поделилась в студии радио Sputnik Абхазия, рассказывая о прошедших гастролях в Баден-Бадене.

"Там очень много партий, где она одна. Я видела этот балет. Из всех спектаклей, что я смотрела, именно этот мне нравится больше всего", — призналась она.

По ее словам, труппа пробыла в Германии с 21 по 27 декабря и представила два спектакля "Пахита".

"Театр, в котором мы выступали, – это один из крупнейших концертно-театральных залов Европы – Фестшпильхаус. Я впервые узнала о нем, очень понравился театр. Особенно понравились овации после нашего выступления. Педагоги нас похвалили, сказали, что мы все молодцы. Мы танцевали Полонез-Мазурку в группе", — рассказала Кристина в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу. — Все остальное время мы репетировали, гуляли по городу, посетили музей Фаберже".

Кристина Чкотуа уже два года учится в Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой, до этого она посещала балетный класс в Сухумском государственном училище культуры.

"Детей было очень мало, иногда даже была я одна, больше никто не ходил. Потом приходили дети и я с ними посещала уроки, — вспоминает она. – Сейчас я во втором классе академии, еще восемь лет предстоит учиться. Хочу выразить огромную благодарность абхазскому Фонду развития "Амшра" во главе с Бесланом Родионовичем Агрба за то, что он выделяет мне стипендию".

Как рассказала юная абхазская балерина, день в Академии балета расписан поминутно.

"У нас общеобразовательные уроки и классика, все смешано. Мы быстро переодеваемся и бежим на классику, потом опять переодеваемся и идем на уроки. В конце всех уроков у нас репетиции. Мы готовимся к спектаклям. До Нового года еще репетировали балет "Щелкунчик". И уже дали спектакль в Мариинском театре", — сказала Кристина Чкотуа.

Из общеобразовательной программы Кристине, по ее признанию, больше всего нравится математика.

"Мне нравится, как проводят уроки математики. В конце четверти бывают всякие викторины, иногда устраивают конкурсы", — сказала она.

По словам Кристины, в Абхазию к родителям она приезжает на каникулы, если нет запланированных спектаклей.

"И вот сейчас я приехала на каникулы домой и встретила Новый год с родными. Только летом уже приеду, потому что на весенних каникулах опять спектакли – "Дон Кихот" и "Широле".

В "Дон Кихоте" мы танцуем Амуров, а в "Широле" детский танец", — перечислила балерина.

В декабре балетная труппа Мариинского театра гастролировала в Швейцарии, Италии и Германии. В Баден-Бадене с 21 по 27 декабря прошли традиционные рождественские гастроли театра – насыщенная программа из нескольких постановок, в числе которых одна из премьер предыдущего театрального сезона – "Пахита" Эдуара Дельдевеза. Участие в гастролях принимала и юная абхазская балерина, ученица Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой Кристина Чкотуа.