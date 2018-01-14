Минкультуры Абхазии объявило конкурс на проект памятника Фазилю Искандеру

По решению Монументальной комиссии при министерстве культуры и охраны историко-культурного наследия принят список выдающихся людей республики, по проектам памятников которых объявлен конкурс в 2018 году.

СУХУМ, 14 янв – Sputnik. Конкурс на лучший проект памятника Фазилю Искандеру будет проходить до мая 2018 года. Об этом в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия.

Министр напомнила, что 2019 год – год юбилея Фазиля Искандера.

© Sputnik Роберт Джопуа Новые памятники монументального искусства появятся в Абхазии

"Поэтому хочу, чтобы в 2018 году состоялся этот конкурс: мы смогли выбрать лучший проект памятника и установить его к юбилейному году", — отметила она.

Эльвира Арсалия также уточнила, что открыты повторные конкурсы на лучший памятник поэту Иуа Когония и Герою Абхазии Мушни Хварцкия.

"Хотим, чтобы в нем приняли участие все, кто занимается искусством, — отметила она. — В конкурсе на памятник Иуа Когония приняли участие скульптор Амиран Адлейба и Виктор Иванба, но так как он скончался, еще раз проводится конкурс. Также объявлен новый конкурс на памятник защитникам родины, погибшим в Эшере во время Отечественной войны народа Абхазии. Я думаю, в течение времени, которое обозначено на представление проектов, если их пришлют, профессиональное жюри Монументальной комиссии, в числе которых живописцы, искусствоведы, историки, общественные деятели, выберет лучшую работу".

По словам министра, после утверждения проектов, дальнейшее их воплощение в виде памятников зависит от финансирования, которое закладывается в бюджет.