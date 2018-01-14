Испуганные воры: как аптекари спасли новогоднюю иллюминацию в Сухуме

Новогоднее оформление абхазской столицы ежегодно подвергается частичному разграблению, но, по словам начальника Управления культуры Администрации Сухума, в этом году ситуация лучше.

СУХУМ, 14 янв– Sputnik. Сотрудники аптеки предотвратили кражу новогодней иллюминации в Сухуме. Об этом в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала начальник Управления культуры столичной администрации Наала Хашиг.

"На аллее, которая ведет к площади Свободы, где стоит главная елка страны, на кустах установлены светящиеся сетки. Несколько сеток пропало, — констатирует Хашиг. — А очередное похищение остановили сотрудники аптеки, которая находится через дорогу напротив площади. Не то, чтобы остановили, они побежали за ними, а воры все бросили и ушли".

Отвечая на вопрос о том, многих ли украшений не досчитались после новогодних праздников на главной елке страны, Хашиг заметила, что положение намного лучше, чем в предыдущие годы.

"В прошлом и позапрошлом годах было намного хуже. Люди, наверное, стали осознавать", — сказала начальник Управления культуры столичной администрации.