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Предновогодняя столица

Испуганные воры: как аптекари спасли новогоднюю иллюминацию в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Новогоднее оформление абхазской столицы ежегодно подвергается частичному разграблению, но, по словам начальника Управления культуры Администрации Сухума, в этом году ситуация лучше.

СУХУМ, 14 янв– Sputnik. Сотрудники аптеки предотвратили кражу новогодней иллюминации в Сухуме. Об этом в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала начальник Управления культуры столичной администрации Наала Хашиг.

"На аллее, которая ведет к площади Свободы, где стоит главная елка страны, на кустах установлены светящиеся сетки.  Несколько сеток пропало, — констатирует Хашиг. —  А очередное похищение остановили сотрудники аптеки, которая находится через дорогу напротив площади. Не то, чтобы остановили, они побежали за ними, а воры все бросили и ушли".

Отвечая на вопрос о том, многих ли украшений не досчитались после новогодних праздников на главной елке страны, Хашиг заметила, что положение намного лучше, чем в предыдущие годы.

"В прошлом и позапрошлом годах было намного хуже. Люди, наверное, стали осознавать", — сказала начальник Управления культуры столичной администрации.




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