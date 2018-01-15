Спрятать и ждать: что делать с ненужной батарейкой

Андрей из Гулрыпша спрашивает: Я слышал, что использованные пальчиковые и другие батарейки нельзя выкидывать вместе с бытовыми отходами в мусорные баки. А у нас в Абхазии есть место, где принимают ненужные, отслужившие свой срок батарейки?

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Амра Амичба, Sputnik Абхазия: Как рассказал председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава, в Абхазии нет утилизации батареек.

"Это большая проблема, — признал эколог. – Все использованные люминесцентные лампы, разного размера батарейки надо где-то в одном месте собирать. У людей должна быть возможность их сдавать в какой-то определенный пункт. Но такого у нас, к сожалению, пока нет. Министр по чрезвычайным ситуация и я поднимали этот вопрос в Кабинете министров, чтобы определить место, куда бы могли люди приносить отслужившие свой срок эксплуатации предметы", — сказал Савелий Читанава.

Тем же сознательным гражданам, которые озаботились проблемой и понимают, что выкидывать батарейки нельзя, эколог посоветовал сделать какой-то резервуар дома и там их собирать. Председатель Госкомитета по экологии и охране природы обнадежил, что скоро появится возможность сдавать батарейки централизованно в определенное место.

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