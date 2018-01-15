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Председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба 3 сентября 1992

15 января 1993 года: слухи о покушении на Ардзинба

© Sputnik. Юрий Абрамочкин
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (155)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из дневника находившейся в оккупированном Сухуме пенсионерки Людмилы Тарнава: "Купила "Демократическую Абхазию". В ней большое интервью с Маршания. У меня всегда было к нему негативное отношение. Но это интервью мне показалось довольно справедливым. Он реалист. Только вот, неужели Маршания не понимает, что абхазцам в новых "демократических условиях" после распада СССР жить станет намного хуже, чем при "социализме"? Он умный и понимает, конечно. Но он-реалист".

Тарнава в своем дневнике написала, что днем 15 января из Москвы с подачи Тбилиси пошли слухи о покушении на Владислава Ардзинба. Уже к вечеру это сообщение было опровергнуто.

"На улицах опять горы неубранного мусора. Весной нас ждет эпидемия какая-нибудь", — вспоминает Людмила Тарнава.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (155)



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