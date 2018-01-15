15 января 1993 года: слухи о покушении на Ардзинба

Из дневника находившейся в оккупированном Сухуме пенсионерки Людмилы Тарнава: "Купила "Демократическую Абхазию". В ней большое интервью с Маршания. У меня всегда было к нему негативное отношение. Но это интервью мне показалось довольно справедливым. Он реалист. Только вот, неужели Маршания не понимает, что абхазцам в новых "демократических условиях" после распада СССР жить станет намного хуже, чем при "социализме"? Он умный и понимает, конечно. Но он-реалист".

Тарнава в своем дневнике написала, что днем 15 января из Москвы с подачи Тбилиси пошли слухи о покушении на Владислава Ардзинба. Уже к вечеру это сообщение было опровергнуто.

"На улицах опять горы неубранного мусора. Весной нас ждет эпидемия какая-нибудь", — вспоминает Людмила Тарнава.

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