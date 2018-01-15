Приют жизни: как сухумчанка помогает бездомным животным

О том, почему жительница Сухума Елена Зарандия ушла с работы, и как она бездомным собакам из Абхазии находит хозяев в Европе, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Елена Зарандия занимается передержкой бродячих животных. По профессии она экономист-бухгалтер. Раньше работала на телефонной станции, потом ушла с работы и решила заниматься бездомными собаками и кошками.

Как признается Елена, она с детства обращала внимание на выброшенных кошек и собак, приносила их в дом и вместе с родителями кормила и ухаживала за ними. Можно сказать, что с самого детства Елена не могла быть безучастной к проблеме братьев меньших.

© Фото: из личного архива Елены Зарандия Елена Зарандия

"Проблема бездомных животных существовала везде и всегда. Но сегодня в некоторых странах, например, как Голландия, Испания, Германия вообще нет бездомных животных, потому что там существует жесткий закон, защищающий животных. И просто так они не могут оказаться на улице. У каждой собаки или кошки есть паспорт – чип в ухе, по которому можно определить хозяина. Если хозяин выбросил своего питомца, то с него берут большой штраф. Но если даже по каким-то причинам бывший хозяин больше не может смотреть за животным, то всегда найдется приют, и на улице животное не окажется", — пояснила Зарандия.

В России и на всем постсоветском пространстве, в том числе Абхазии, проблема с бездомными животными, по словам Зарандия, стоит остро.

"Люди выкидывают щенков и котят, взрослых кошек и собак. Почему-то некоторые думают, что животные ничего не чувствуют. Но животные так же, как и люди, чувствуют голод, холод и испытывают страх", — сказала волонтер.

10 лет милосердия

Елена Зарандия уже более 10 лет занимается спасением бездомных собак. Она их берет на передержку, кормит, лечит и даже находит хозяев. И все это чаще всего за свои деньги. Все началось с того, что в подъезд ее дома пришла кошечка с котенком.

"Они были очень голодные и беззащитные. Потом я стала кормить их каждый день. Позже животных стало побольше. Сейчас у меня 10 кошек в подвале. Кого могу – пристраиваю, кого могу – стерилизую, чтобы дальше не продолжать рост бездомных животных", — рассказала она.

Затем в жизни Елены Зарандия появились и собачки, которых сначала она подкармливала на улице, а потом забирала их себе на передержку, лечила, кормила и находила новых хозяев. Собак сухумчанка кормит и лечит за собственные деньги, иногда ей помогают.

"Но часто неравнодушные люди помогают с покупкой корма и с лечением. За что я и многие другие волонтеры им очень благодарны", — призналась она.

На данный момент на передержке у Елены Зарандия две собачки.

© Фото: предоставлено Еленой Зарандия Питомцы Елены Зарандия

"Недавно еще нескольких собак пришлось в деревню отправить на передержку, потому что наши соседи решили провести отстрел бездомных животных. И чтобы как-то их спасти, отправила в деревню", — пояснила она.

Как рассказала Зарандия, фонд по защите бездомных животных Абхазии тесно сотрудничает с российскими волонтерами, которые помогают лечить и даже пристраивать собак.

"Российские волонтеры видят фотографии, которые мы выставляем в интернете, и сами предлагают свою помощь. Двух собак пристроили в приют, еще очень многим нашли хозяев", – сказала она.

Елена Зарандия берет даже тяжело больных собак, к которым на улице люди даже не хотят подходить близко и отгоняют прочь.

"Не так давно я увидела старую собаку по имени Лорд. История типичная – умер хозяин, другие члены семьи не захотели собаку и прогнали. От бродячей жизни у Лорда начался демодекоз, что еще больше стало отпугивать людей, в придачу еще и под машину попал. Когда я увидела собаку, она уже была истощена", – говорит она.

© Фото: предоставлено Еленой Зарандия Лорд

В первую очередь Лорду сделали операцию, а потом было несколько месяцев лечения. После Елена связалась с российскими волонтерами, которые помогли пристроить поправившегося пса в приют ''Шанс '' в Ейске. Сегодня его почти не узнать – восстановилась шерсть и даже блеск в глазах появился. Ему не хватало тепла, еды и немного заботы.

© Фото: предоставлено Еленой Зарандия Лорд после лечения

Есть собаки, которых Елена смогла пристроить в Нидерландах, Германии и других странах Европы.

Добрые люди

Елена Зарандия за 10 лет работы с бездомными животными не раз была свидетелем удивительных историй.

"Недавно к нам пришли молодые парень и девушка с собачкой, которую сбила машина в районе АГУ. Они сказали: "Вылечите, и мы заберем щенка себе". Ветеринары сказали, что лапку нужно ампутировать, но это не напугало молодых людей. Есть такие случаи, когда люди изъявляют желание забирать таких совершенно обычных, непородистых животных. И, конечно, хотелось бы, чтобы таких случаев было побольше", — отметила волонтер.

Елена Зарандия убеждена в том, что домашние животные с давних времен жили рядом с человеком, помогали добывать пищу и охраняли дом и потому сегодня относиться к ним жестоко человек не имеет права.

"Собаки и кошки очень преданы человеку. А сколько положительных эмоции они приносят! – восклицает женщина. – Но почему-то очень часто люди, взяв в дом животных, спустя какое-то время избавляются от них как от ненужной вещи. Выбрасывают из своих автомобилей прямо на дороге, если повезет, то в жилом районе. И вот они несчастные, никому не нужные от голода и холода начинают болеть. А это еще больше отталкивает людей от них. Люди начинают прогонять такую кошку или собаку. А им несчастным идти некуда".