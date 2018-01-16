Умер абхазский политический деятель Владимир Аршба

СУХУМ, 16 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Умер абхазский политический деятель, генерал-лейтенант абхазской армии, Герой Абхазии Владимир Аршба, сообщила корреспонденту Sputnik завотделением кардиологии Людмила Отырба во вторник 16 января.
"Да, к сожалению, сегодня утром умер Владимир Аршба. Его доставили с тяжелейшей формой инфаркта", — рассказала Отырба.
Владимир Аршба родился 8 мая 1959 года в Тбилиси. В 1980 году окончил Тбилисское высшее артиллерийское командное Краснознаменное училище. Служил в Группе советских войск в Германии.
С 1988 года проходил службу в Армянской ССР. Принимал участие в ликвидации последствий Спитакского землетрясения. С июля 1989 года служил в Абхазской АССР.
В 1991 года Владимир Аршба был назначен военным комиссаром Ткуарчала. В 1992 году стал командиром отдельного батальона специального назначения полка Внутренних Войск, который в марте 1992 года занимал оборону по реке Ингур. Участвовал в Отечественной войны народа Абхазии, был ранен.
В сентябре 1992 году Аршба назначен командующим Вооруженными силами Абхазии. С 11 октября 1992 года стал исполняющим обязанности Министра обороны Абхазии.
С весны 1993 года — министр обороны Абхазии.
В апреле 1993 года, по состоянию здоровья, был освобожден от должности министра обороны и назначен советником Председателя Верховного Совета Абхазии по военным вопросам, позднее военным комиссаром Абхазии.
С 2008 по 2009 года Владимир Аршба занимал пост советника Президента Абхазии по военным вопросам. С 2009 по 2015 годы работал начальником Государственной миграционной службы.