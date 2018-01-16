Рыбный день: почем дары моря в Абхазии

Какую рыбу продают на Центральном рынке Сухума, сколько она стоит, и пользуется ли спросом такой товар у жителей причерноморского города, узнавала корреспондент Sputnik Амра Амичба.

Амра Амичба, Sputnik

На прилавках двух рыбных магазинов и одной палатки на сухумском Центральном рынке предлагают широкий ассортимент: кефаль, горбыль, мезгит, карп, скат, сом, камбала, ставрида, черноморский катран, карась, щука, барабулька, хамса.

"Вообще, у нас рыба появляется в продаже с ноября по апрель — говорит продавщица. – Наша хозяйка подъезжает в порт и привозит партию свежего товара. Рыбы на рынке может не быть только из-за погоды. Если шторм на море, сейнеры, конечно, не выйдут на рыбалку".

К примеру, лобана сейчас не найдешь в продаже, потому что не сезон, говорят продавцы. Местная кефаль стоит 250 рублей за килограмм, а самая ходовая — ставрида — по 200 рублей, и барабулька от 250 до 300 рублей за килограмм.

"В зависимости от размера. Чем крупнее рыбина, тем дороже", — объясняет ценообразование продавщица.

Пока корреспондент Sputnik общался с продавцом, подошли не менее пяти человек, которые купили по несколько килограммов барабульки.

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"А вы мне почистите?" — спросила очередная покупательница. Оказывается, в рыбных магазинах есть и такая услуга. В магазине на "Московской ярмарке" чистят килограмм за 100 рублей, в небольшой палатке у входа на рынок за услугу возьмут 50 рублей за чистку дешевой рыбы, которая стоит в пределах трехсот рублей за килограмм, и уже 100 рублей — за дорогую. Но есть и другой вариант. В рыбном магазине внутри рынка два года работает пожилая женщина, которая за чистку килограмма любого вида рыбы берет всего 50 рублей.

"Я пенсионерка, чего дома сидеть? А так дополнительный заработок к пенсии", — сказала она.

К небольшому столику пенсионерки выстроилась очередь. На вопрос, почему сами не чистят дома рыбу, покупатель Анжела призналась, что ей лень.

"Я даже жарить отдаю в кафе тут на рынке. Есть и такая услуга. Рыбу люблю, и полезная она, но не люблю с ней возиться. В квартире потом все ею пропахнет. Если бы у меня был частный дом, во дворе у крана почистила бы, конечно", — объяснила она.

Пользуется спросом и рыба мезгит по 100 рублей за килограмм, так как она без мелких костей, рассказывают продавцы.

"Сома тоже берут. Стоит 200 рублей за килограмм. Смотрите, какая она крупная, делают из нее котлеты тоже. Очень вкусные, кстати, попробуйте", — советует продавец.

Самыми дорогими на рынке оказались горбыль и форель — по 500 рублей за килограмм.

"Горбыль только в январе бывает, потом его не найдешь, поэтому такой дорогой, для ценителей-гурманов", — объясняет мужчина, который зашел в магазин прицениться.