Президент наградил Мушни Ласуриа орденом "Ахьдз-Апша" I степени

СУХУМ, 16 янв — Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба наградил орденом "Ахьдз-Апша" I степени Мушни Ласуриа в день 80-летия Народного поэта.

© Sputnik / Томас Тхайцук Нас свела Медея: как я познакомилась с Мушни Ласурия

Глава государства подчеркнул, что Мушни Ласуриа внес неоценимый вклад в национальную литературу.

"Произведения Мушни Ласуриа известны во всем мире, его переводы выполнены мастерски. Во всех его делах ему сопутствует успех. Хочу пожелать вам крепкого здоровья и я уверен, что вам предстоит большая творческая работа", — отметил Рауль Хаджимба.

Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц отметил, что согласно поручению президента создана комиссия, которая в течение года будет проводить мероприятия к 80-летию Мушни Ласуриа.

"В марте состоится творческий вечер, кроме того, комиссия проводит работу по изданию книг Мушни Ласуриа. Кроме того, есть в планах проведение творческого вечера в Москве", — заметил Барциц.

Юбиляр поблагодарил президента за высокую награду.

"Я выражаю благодарность за эту награду. У нас и в других странах творческие люди работают не для того, чтобы получить премии и награды. Главное — это выразить то, что хочет творец, что его беспокоит. Но признание народа и руководства творящий воспринимает близко к сердцу и это ему дорого", — сказал Мушни Ласуриа.

После народный поэт подарил Раулю Хаджимба книгу "Евгений Онегин" на абхазском языке в собственном переводе, которая недавно была издана при помощи президента.

Мушни Ласуриа — народный поэт Абхазии, переводчик, литературовед, критик, действительный член Академии наук Абхазии, кандидат филологических наук, лауреат Государственной премии имени Д.И. Гулиа, лауреат Государственной премии имени Ш. Руставели, лауреат Всероссийской премии имени А. Дельвига, член Союза писателей Абхазии, Союза писателей СССР, Союза писателей РФ, президент Ассоциации писателей Абхазии. Среди его переводов — роман А. С. Пушкина "Евгений Онегин", поэмы М. Ю. Лермонтова, "Новый Завет" и множество стихотворений из мировой классической литературы. Кроме того, он является составителем двухтомника "Антология абхазской поэзии".

В 2010 году Мушни Ласуриа был награжден президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым медалью им. Пушкина за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и развитие культурных связей между Россией и Абхазией.