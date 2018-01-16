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Гулия об очищении организма: "скорая помощь" после праздников

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В Абхазии
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Врач-гастроэнтеролог Херсина Гулия дала несколько советов о методах правильной очистки организма от шлаков и токсинов, а также рассказала о том, кому не следует устраивать разгрузочные дни.

СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Процесс очищения организма от шлаков и токсинов – это "скорая помощь" для человека, особенно после новогодних праздников, рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия врач-гастроэнтеролог Херсина Гулия.

Женщина на напольных весах
© Fotolia/ Andrey Popov
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"Организм может сигнализировать о зашлакованности в виде нарушении стула, чередовании запоров, либо склонностью к диарее, головной боли, хронической усталости, нарушении сна, раздражительности, могут появиться различные кожные высыпания. Процесс очищения организма от шлаков и токсинов — скорая помощь для вашего организма, особенно после новогодних праздников", — отметила Гулия.

Она подчеркнула, что очистка организма улучшает самочувствие и может избавить от лишнего веса, но без консультации с врачом Гулия не советует этого делать. Прежде чем приступить к очистке организма, подчеркнула гастроэнтеролог, нужно пройти обследование у специалистов и определить, какой вид очищения подойдет пациенту, так как у каждого человеческого организма свои особенности.

Херсина Гулия рассказала, что существует несколько методов очищения организма от шлаков. Самый быстрый из них, но при этом самый вредный – это так называемый детокс-водой.

"От этого вида очищения особенно следует отказаться людям, которые страдают сахарным диабетом, почечной недостаточностью, хронические заболевания желудка, печени и поджелудочной железы. Процедуру очищения методом детокса должен определять врач-диетолог. Так же есть такой вид очищения организма, как сыроедение — потребление фруктов и овощей в сыром виде, без термообработки. Без контроля врача эти процедуры совершать запрещается", — сказала Гулия.

Еще одним популярным методом очистки организма от шлаков и токсин Гулия назвала употребление оливкового масла с лимонным соком натощак по одной столовой ложке. Это, добавила гастроэнтеролог, способствует налаживанию работы кишечника и желудка, но без злоупотребления. Категорически запрещено проходить такую процедуру людям, страдающим холециститами.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Самый простой и наименее эффективный способ очистки организма считается употребление активированного угля, отметила Гулия. По словам врача, активированный уголь противопоказан людям при язвенных поражениях желудка и при желудочно-кишечных кровотечениях.

Для поддерживания организма в чистоте, подчеркнула Херсина Гулия, необходимо соблюдать режим труда и отдыха, правильно питаться и выпивать большое количество воды.

По словам гастроэнтеролога, некоторые люди периодически устраивают для организма разгрузочные дни, что не всем полезно. Молодым людям Гулия не рекомендовала этого делать, а пожилым и людям среднего возраста один разгрузочный день в неделю будет полезен. При этом, в рацион лучше включить обезжиренные молочные продукты.




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