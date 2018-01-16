"Заря" Ткуарчала: кузница оружия и орденов Абхазии

Многие думают, что в Ткуарчале нечем заняться. Но корреспондент Sputnik Абхазия считает, что это не так, и потому отправилась на завод "Заря", который продолжает работать несмотря на трудности.

Сария Кварацхелия, Sputnik

На окраине Ткуарчала, недалеко от заброшенной железнодорожной станции расположился завод "Заря", который был построен еще в 1979 году по решению Совета министров СССР. В советское время – это огромное предприятие представляло филиал другого гиганта – ленинградской "Красной зари" и работало здесь не 36 человек, как сегодня, а несколько сотен человек.

© Sputnik Сария Кварацхелия Вахтанг Харчилава

"Если кратко говорить об истории, то до начала Отечественной войны "Заря" представляла из себя профильный завод и была частью "Красной зари", – рассказывает директор Вахтанг Харчилава, который в 1992 году возглавил завод. – Хоть завод построили в 1979 году, его достраивали на протяжении следующих 13 лет. Завод, как и другие "собратья", обеспечивал блоками все телефонные узлы Советского Союза, и был монополистом систем связи в Союзе".

Завод постоянно развивался, и уже к 1993 году по плану количество сотрудников должно было вырасти до 2000 человек, однако этому не суждено было сбыться. 14 августа 1992 года началась грузино-абхазская война и весь уклад жизни Ткуарчала абсолютно изменился.

© Sputnik Сария Кварацхелия Завод "Заря"

"Мне сказали, что нужно переоборудовать завод для военных нужд. Так некоторые подразделения были подчинены Министерству обороны. Начали производить гранаты. Какого-то опыта производства у нас не было, но так как на заводе работали профессионалы, мы быстро освоили технику, – вспоминает Харчилава. – Первую партию гранат мы поставили защитникам города 14 августа в 17.20. И с тех пор до окончания войны работали на Восточный фронт".

После работа пошла во всю силу. Работники завода не щадя сил трудились на нужды фронта – создавали боевое оружие и ремонтировали трофейную военную технику.

"Помимо гранат, на заводе мы делали мины, пистолеты, орудийные стволы, минометы, гранатометы и ремонтировали танки, отобранные у грузинских войск. Всему учились на ходу", – вспоминает военный период директор "Зари".

Во время войны грузинские военные самолеты сбросили четыре бомбы на промышленный комплекс завода, но несмотря на это на "Заре" продолжали работать, так как понимали, что нужно обеспечивать ополчение оружием, иначе враг войдет в город.

Памятные медали и тунговое масло

После войны производство основной продукции, которая еще год назад выпускалась на заводе, сошло на нет. Утратили связи с головным предприятием.

"Я лично полетел в Петербург, но все было напрасно. Потом мы начали работать исключительно на потребности Абхазии. В 1995 году Министр обороны дал указ изготовить медали "Герой Абхазии". Мы поработали месяца 3-4, подготовили образец и представили в министерство. Владислав Григорьевич (Ардзинба – ред.) тогда лично принял этот проект, с того момента мы начали выпускать все правительственные награды Республики Абхазия – Орден Леона, Герой Абхазии, медаль "За отвагу" и "Ахьдз-Апша" трех степеней", – говорит Харчилава.

Так по заказу правительства "Заря" и выпускает по сей день ордена, медали и памятные монеты.

© Sputnik Сария Кварацхелия "Заря" Ткуарчала: кузница оружия и орденов Абхазии

"Это основное наше производство. Конечно, также у нас есть единичные заказы от местных жителей. Бывает, попросят запчасти от трактора, различные металлоконструкции, и мы делаем", – рассказывает директор.

С 2002 года Вахтанг Харчилава вынашивает идею возобновить производство тунгового масла, которое используется для обработки мебели, предметов интерьера и обихода, музыкальных инструментов, предметов искусства из древесины. Ценится благодаря быстрому высыханию на воздухе и на сегодняшний день синтетических аналогов пока не имеет.

"В настоящий момент министр экономики дал добро этому проекту. Ищем средства на покупку необходимого оборудования. У нас в Абхазии растет очень много тунга", – объясняет Харчилава.

Только в Ткуарчалском районе в советское время, по данным директора завода, собирали 35-40 тысяч тонн тунга. Сегодня же ценные плоды просто так портятся.

"Если мы успеем сделать хороший образец и найдем покупателя, то нас обнадежили, что средства на производство будут", – признается он.

Кстати говоря, недавно Вахтанг Харчилава возил в Краснодар собранный в Ткуарчалском районе тунг.

"Там мы отдавили плоды. Получили масло. В краснодарском институте высоко оценили масло, сказали, что оно бесподобное. Литр такого масла стоит от 1500 до 2000 рублей. А наш тунг просто так гниет под деревом", – сетует директор.

Рентабельный завод

Если даже проект по производству тунгового масла не пройдет, предприимчивый директор не отчаивается.

"Не этот проект, так другие будут, – полный энтузиазма произносит он. – Хоть у завода нет своих оборотных средств, мы надеемся, что инвесторы обратят внимание на наш завод, так как он действительно имеет много перспектив и здесь многое можно производить".

Харчилава убежден, чтобы завод был рентабельным, он должен выпускать самую различную продукцию.

© Sputnik Сария Кварацхелия Завод "Заря"

"Чтобы выживать, мы должны сами заработать. Мы не находимся на дотации государства. Не создав какое-то другое производство, мы долго не протянем. Нужен ремонт, нужно оборудование, а для всего этого нужен хороший доход. Чтобы был хороший доход нужно различную продукцию выпускать", – делится он нехитрыми постулатами производственной экономики.

Этапы производства

Большинство заводских помещений пустует. На огромном и когда-то величественном предприятии, сегодня работает только один цех. Встретили только одного работника. Им оказался Георгий, отвечающий за производственную часть на предприятии, но и сам здесь же работает за станком уже более 10 лет. Начинал он на "Заре" в 15 лет.

"Это литейный отдел. За основу легло производство медалей. Раньше это было штамповачное производство, сейчас оно ручное", – поясняет Георгий.

Он соглашается показать процесс чеканки медалей.

© Sputnik Сария Кварацхелия "Заря" Ткуарчала: кузница оружия и орденов Абхазии

"Орден "Ахьдз-апша" III степени полностью делаем из серебра. Начинаем с инжектора с воском, который мы нагреваем. Затем вставляем силиконовые формы и жидкий воск под давлением перетекает в силиконовую форму. Так мы получили восковую модель и стержень", — рассказывает литейщик.

На втором этапе из полученных форм делают "елочку", на которой по бокам располагаются восковые модели будущих монет.

"Собрав "елочку", мы ставим ее в опоку (литейная рама – ред.), которая заливается гипсом. Затем гипс высыхает в течение часа. Гипс обволакивает нашу восковую модель, соответственно повторяет все ее контуры до идеальной точности. Третий этап – муфельная печь — туда идет загипсованная опока. Гипс выплавляется, а опока сохраняет нужную нам форму. Плавим металл и заливаем в опоку. Даем ему выдержаться 5-10 минут, а затем остужаем под холодной водой и отпиливаем лишние концы медали и придаем ей гладкую форму", – комментирует мастер весь процесс.

Затем с помощью наждачной бумаги Георгии убирает все шероховатости на драгметалле и после промывки наносит на медаль эмаль.

Новые монеты и женские капризы

На момент визита Sputnik Георгий работал над орденом "Ахьдз-апша III степени. На заводе также разрабатывается проект монет к 25-летию комитета по репатриации.

На вопрос, из чего делают медали, Георгии отвечает – из всех металлов в зависимости от заказа.

"Что закажут, то и делаем. Совсем недавно на заводе отчеканили новую монету, посвященную 25-летию со дня освобождения Гагры от грузинских войск. Несмотря на то, что был лимитированный выпуск, пара образцов все-таки остались у нас", – Георгии подходит к столу посередине цеха и берет со стола "гроздь" медалей, снимает с металлической веточки одну и дает рассмотреть ближе.

Кроме медалей и монет, как признается литейщик, ему часто приходится выполнять "женские капризы".

"Бывает, девушки увидят в интернете или в журнале какое-нибудь украшение, приносят сырье, и здесь уже я делаю им это ювелирное изделие", — говорит он.

© Sputnik Сария Кварацхелия "Заря" Ткуарчала: кузница оружия и орденов Абхазии

За 15 лет работы на производстве, через умелые руки Георгия прошли несколько тысяч самых разных медалей и монет, однако коллекционировать их он не задумывался.

"Постоянно в работе, честно говоря, времени о том, чтобы подумать коллекционировать медали и монеты, как-то не было. Быть может, когда-нибудь начну", – улыбается мастер.